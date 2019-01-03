Папа Римський прийняв участь в цирковому номері (ВІДЕО)

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Папа Франциск підтримав виступ циркачів своєю участю в ньому. Це сталося під час генеральної аудієнції.

2 січня 2019 Папа Римський у Ватикані влаштував генеральну аудієнцію. У ній брало участь 20 кубинський циркачів з Circo Cuba, інформують Економічні новини.

Артисти підготували яскраві костюми і ефектні трюки. Їх виступ в залі Павла IV супроводжували запальні ритми сальси.

Під час циркової вистави Папа Римський поводився дуже невимушено: він часто посміхався і аплодував артистам.

В один з моментів шоу до Франциску підбіг циркач. Артист розкрутив на пальці м'яч для футболу і запропонував Папі Римському продемонструвати цей же трюк. Франциск, недовго думаючи, підняв свій палець вгору.

Довідка. Франциск є 266-м Папою Римським. Він був обраний в 2013 році. Франциск прославився своєю простотою і співчуттям простим людям. У 2014 році він дозволив розмістити в Ватикані безкоштовні кабінки для прийняття душу. Таким чином, бездомні люди в будь-який момент можуть помитися прямо на площі Святого Петра. Подібні кабінки також активно встановлюють по всьому Риму.

Також Папа Римський старанно критикує тих священиків, які не хочуть хрестити дітей, народжених поза шлюбом. Франциск стверджує, що самотня мама, яка вирішила подарувати життя дитині, гідна поваги.