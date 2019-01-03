Китайські дослідники витратять 130 мільйонів доларів на вивчення людської душі

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У Китаї хочуть створити унікальний прилад, який зміг би детально відстежити зміни, що відбуваються з людиною під час смерті.

На даний момент існування душі не доведено. Однак є вчені, які мають намір знайти загадкову субстанцію, інформують Економічні новини.

Китайські вчені з Шеньчженя планують створити детальний сканер мозку. З його допомогою вони мають намір виявити душу. На розробку пристрою дослідники планують витратити 130 млн доларів. Вчені повідомляють, що їх апарат стане самим деталізованим на Землі МРТ.

Фахівці розповіли, що їх сканер працюватиме завдяки методу ядерного магнітного резонансу і зможе відслідковувати кожен нейрон в людському мозку. Вони сподіваються, що за допомогою свого революційного МРТ зможуть знайти докази існування душі і назавжди змінити розуміння смерті.

Додамо, що з давніх часів людство намагалося «зловити душу». Але ні алхіміків, ні вченим, ні містиків зробити це не вдалося.

Лише в 1907 році лікар з США Дункан Макдугалл створив ліжко для смертельно хворих пацієнтів, що є дуже чутливими вагами. Під час його експерименту на ній померли кілька десятків людей. Він зауважив чітку тенденцію: кожен раз, коли на ложе помирав чоловік, він втрачав у вазі 21 грам. Таким чином, Макдугалл прийшов до висновку, що це вага людської душі.