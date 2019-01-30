Назвали вік абсолютного щастя людини

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В ході дослідження вчені з'ясували, що в 23 і 69 років люди відчувають пік щастя.

Фахівці пояснили, що в 23 роки люди перебувають в ейфорії від молодості. Вони в передчутті світлого майбутнього, інформують Економічні новини.

У цьому віці людині здається, що життя повне пригод, його переповнює рішучість і ентузіазм. Психологи впевнені, що в цьому віці потрібно зробити все, щоб виконати свої мрії.

З віком з'являються неусвідомлені страхи, і рідко хто хоче міняти кардинально своє життя. Вчені радять міняти в житті те, що не влаштовує, щоб потім не шкодувати про минулих роках.

А ось другий період піку щастя настає в 69 років. Люди радіють, що вони знову вільні і можуть більше часу приділяти улюбленій справі, а також насолоджуватися результатами своєї праці.