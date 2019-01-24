Синоптики: Сніговий циклон йде з України

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Негода залишає Україну. Сніговий циклон рухається на північний схід.

В Україні нарешті припиниться затяжний снігопад. Циклон залишає територію нашої країни. Про це повідомляє Укргідрометцентр, інформують Економічні новини.

Синоптики передають, що сніговий балканський циклон, через якого вчора було паралізовано багато міст, поступово йде з України. Простори країни він залишає в північно-східному напрямку.

Сьогодні вранці в багатьох регіонах України сніговий покрив досягав 0,6 метрів. Рекордсменом стала Полтавщина – тут випало 0,65 метрів снігу. У Карпатах покрив досягав 0,61 метра.

24 січня очікується морозна погода. У північних і західних регіонах стовпчики термометри опустяться до -6 вдень. У східних і центральних буде трохи тепліше – до -2 градусів вдень. На півдні переважатиме відносне тепло – вдень 2-4 градуси вище нуля.

Нагадаємо, що через снігового циклону в Україні 23 січня в багатьох областях були введені заборони на пересування вантажівок. Фури зупинилися на трасах Вінницькій, Кіровоградській, Одеській та Київській областей. Через погіршення роботи корективи в свою роботу внесли «Укрпошта» і «Нова пошта». Компанії попередили клієнтів про можливі затримки відправлень.