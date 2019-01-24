Назвали справжню причину смерті Олександра Македонського

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Вчені з Нової Зеландії озвучили нову версію смерті Олександра Македонського.

За словами фахівців, відомий полководець помер через аутоімунного захворювання, інформують Економічні новини.

Доктор історії Кетрін Хол вважає, що Олександр Македонський помер в червні 323 р. До н.е. е. Причиною смерті стало зараження організму інфекцією Campylobacter pylori. Іншими словами, ця недуга відомий як синдромом Гієна-Барре. В підтвердження цієї гіпотези вчені наводять історичні факти.

Відомо, що після смерті тіло полководця не розкладається майже тиждень. Для цього захворювання характерно наявності паралічу і поверхневе дихання. Археологи відзначають, що раніше смерть констатували, якщо відсутнє дихання.

Так стародавні лікарі вирішили, що Олександр Македонський мертвий, а за фактом його тіло було знерухомлені через інфекцію, яка поширилася по організму.