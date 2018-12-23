Синоптики: В Україну повертаються холоди і хуртовини

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З вівторка в нашу країну знову прийдуть складні погодні умови. Синоптики попереджають про снігопади і заметілі.

Згідно з новим метеопрогноз від Укргідрометцентру, в Україну незабаром повернуться похолодання і снігу, інформують Економічні новини.

Синоптики попередили, що вже 25 грудня в північних, східних і південних областях пройде сніг, а місцями навіть хуртовини. У Приазов'ї можливий мокрий сніг та ожеледь.

Також у вівторок очікуються сильні вітри. Пориви будуть досягати до 15-20 м / с. Слід бути готовими до того, що складна погода може утруднити роботу комунальникам і працівникам енергетичної сфери.

Свій прогноз склала також синоптик Наталія Діденко. На своїй Facebook-сторінці вона заявила, що завтра, 24 грудня, в країні погода відзначиться нестабільністю.

В цей день в південних областях пройде дощ, на сході буде хмарно, а жителям західної України потрібно підготуватися до сильних поривів вітру. На нулі температура повітря триматиметься в західному і східному регіонах. Українці, які проживають на решті території країни, відчують морози: від 1 до 6 градусів нижче нуля.

У столиці України завтра можливий мокрий сніг та ожеледь на автошляхах. Цієї ночі в Києві похолодає до 3 градусів морозу, вдень стовпчики термометра піднімуться до 0.