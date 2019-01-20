Помер найстаріший чоловік на планеті

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В Японії пішов з життя 113-річний Масадзо Нонака. Він був найстаршим чоловіком на Землі.

Масадзо Нонака помер в 113 року і 179 днів. Він був найстаршою людиною чоловічої статі на планеті, інформують Економічні новини.

Жив Масадзо на території острова Хоккайдо, в невеликому селищі Асеро. Протягом останніх кількох років чоловік перебував у своїх онуків, що займаються утриманням маленького готелю біля гарячих джерел.

Довгожитель народився в 1905 році. Відзначимо, що Масадзо – однолітка теорії відносність Альберта Енштейна.

Після кончини Нонака звання найстаршого чоловіка на планеті перейде Густаву Гернета з Німеччини. Густав був народжений також в 1905 році.

Додамо, що до цього часу японець Масадзо Нонака був 30-м у списку найстаріших людей в світі. 29 позицій, що знаходяться перед ним, займали виключно жінки. На даний момент найстарішою представницею прекрасної статі також є мешканка Японії – 116-річна Кані Танака, яка живе на острові Кюсю.

Давно було помічено, що в Японії живе багато людей, які переступили 100-річний рубіж. На думку вчених, секретом довголіття японців можуть бути водорості Умібодо, що ростуть біля острова Окінава. У раціоні окінавців, крім водоростей, є багато овочів, свинини, зовсім немає молочних продуктів і звичайного цукру (використовується тільки тростинний).