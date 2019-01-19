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Земля увійшла в коридор затемнень, – астрологи

Головна » Останні новини » Новини суспільства » Земля увійшла в коридор затемнень, - астрологи
 
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З 6 по 21 січня проходить коридор затемнень. У цей період Сонце і Місяць особливо сильно впливають на самопочуття і поведінку людини.

Астрологи нагадують, що 6 січня сталося часткове Сонячне затемнення, а 21-го відбудеться Місячне. Період між ними називається коридором затемнень, інформують Економічні новини.

Даний період часу вважається доленосним. Закриється коридор затемнень 21 січня в 7:12 за київським часом.

На думку астрологів, до 21 січня чоловік може зіткнутися з певними проблемами, які він ігнорував протягом тривалого часу. Спеціаліст Наталія Анісімова на своїй сторінці в Instagram зазначила, що, якщо в період коридору затемнень у вас з'явилася якась серйозна проблема, це означає, що ви її ігнорували дуже довгий час, однак її все ж необхідно вирішити.

Додамо, що в період затемнень не слід робити необдуманих вчинків і бажати комусь зла. Саме в такі дні всі сказані і невимовні слова дають дзеркальний ефект і звертаються проти самого себе. Не потрібно в «коридор затемнень» і сильно заглиблюватися в свій внутрішній світ.

Самокопання може спровокувати депресію і появу нових комплексів. Рекомендується цей астрологічний період провести в гармонії з собою.


Автор: Катерина Лукьянчук

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