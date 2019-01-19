Вчені знайшли ще одного предка людини

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Дослідницька група з допомогою штучного інтелекту встановила, що у людини є ще один предок-примат.

Міжнародна наукова група, до якої увійшли вчені з Німеччини, Фінляндії та Іспанії, встановили, що кілька десятків тисяч років тому на планеті жили невідомі поки нам людиноподібні примати. На думку вчених, вони часто схрещувалися з відомими науці предками людини, інформують Економічні новини.

До такого висновку дослідники прийшли після детального аналізу геному вийшли з азіатського регіону людей.

За допомогою штучного інтелекту і комп'ютерного моделювання була побудована структура ДНК цього невідомого предка. Виявилося, що примат був результатом схрещування неандертальців і Денисовском людей. Вимерлий примат часто парувався на території Азиии з людьми, що вийшли з Африки.

Вчені дуже раді своєму відкриттю. Завдяки йому вдалося частково пояснити і походження останків, виявлених влітку 2018 го року в Денисовій печері. Відзначимо, що тоді археологи розкопали невідомого примата. Пізніше їм вдалося встановити, що його мати була неандертальцем, а батько належав до підвиду «Денисовский людина». Уже зараз зрозуміло, що міжвидові схрещування – було дуже поширеним явищем у стародавніх предків людей.

Група вчених має намір досліджувати невідомого людського предка і далі.