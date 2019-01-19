В Україні сьогодні набув чинності закон проти шкільного буллінг

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З 19-го січня українські учні зможуть розраховувати на державний захист в разі прояву проти них агресивних дій або насильства в навчальному закладі.

Сьогодні в Україні набув чинності закон, мета якого – забезпечити людей від буллінг. Тепер за будь-які прояви насильства в школах (як фізичні дії, так і моральне залякування) передбачено покарання, інформують Економічні новини.

Цей закон був опублікований у виданні «Голос України» Верховної Ради вчора, 18 січня. Відзначимо, що за законопроект, що стосується буллінг, свої голоси віддали 228 народних обранців.

Нова українська норма вводить в обіг термін «буллінг». Воно означає будь-які форми морального або фізичного насильства, агресивних дій або іншої поведінки, які відбуваються з метою залякування, придушення або підпорядкування людини.

Відтепер за шкільну цькування винуватців очікують штрафи. За одноразове вчинення протиправних дій доведеться заплатити 340-850 гривень. Якщо злочинцем є неповнолітній учень – за нього будуть платити його батьки або найближчі родичі.

Повторний буллінг провокує вже інші штрафи: 1700 – 3400 гривень.

Карати також будуть і вчителів, які прикривають факт буллінг в своїй школі або своєму класі. Педагогів можуть оштрафувати на суму 850 – 1700 гривень.