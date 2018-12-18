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У Китаї відкрили перший в світі громадський п'ятизірковий туалет (ФОТО)

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Китайці вирішили розвінчати всі стереотипи про громадських туалетах. У місті Чунцин побудували розкішну люксовую вбиральню.

У суспільстві побутує думка, що туалети, розташовані в людних місцях, повинні бути непомітними і незручними. Китайці ж вирішили перетворити ці об'єкти інфраструктури в пам'ятки, інформують Економічні новини.

У Китаї відкрили перший в світі громадський п'ятизірковий туалет (ФОТО)

У китайському місті Чунцин звели розкішний громадський туалет. Дизайнери вирішили кардинально змінити підхід до будівництва вбиральні і зробили її «п'ятизіркового».

У Китаї відкрили перший в світі громадський п'ятизірковий туалет (ФОТО)

Площа даного туалету складає більше 150 квадратних метрів. При будівництві були використані лише якісні та натуральні матеріали. Наприклад, підлоги вбиральні виконані з мармуру, а всі двері виготовлені з дерева і покриті високоякісним лаком. Шикарний дизайн доповнюється клімат-контролем. 24 години на добу 7 днів на тиждень в китайському п'ятизірковому туалеті тепло – температура повітря становить 26 градусів.

У Китаї відкрили перший в світі громадський п'ятизірковий туалет (ФОТО)

Оригінальним дизайнерським рішенням стала одна зі стін будівлі. Розробники виконали її повністю зі скла. Таким чином, з чоловічої частини туалету відкривається чудова панорама. Відвідувачі пісуарів можуть милуватися красотами розташованого поблизу парку. Відзначимо, що скло має спеціальне напилення: зсередини воно прозоре, а з зовнішнього боку – дзеркальне.

У Китаї відкрили перший в світі громадський п'ятизірковий туалет (ФОТО)

Крім естетичної функції, скляна стіна дозволяє економити електрику. Завдяки їй в туалет надходить велика кількість сонячного світла.

У Китаї відкрили перший в світі громадський п'ятизірковий туалет (ФОТО)


Автор: Катерина Лукьянчук
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