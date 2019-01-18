Названо несподівані ознаки високого інтелекту

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Вчені з США провели ряд досліджень, в ході яких з'ясували, що іноді ознаки високого інтелекту можуть бути прихованими. Під час спостережень, дослідникам вдалося підтвердити правдивість ефекту Данінга-Крюгера, що відноситься до інтелектуально обдарованим людям.

Суть ефекту полягає в тому, що розумово обдарована людина сумнівається в своїх здібностях і через це їх занижує, інформують Економічні новини.

Вчені довели, що розумово обдаровані люди часто сумніваються в своїх інтелектуальних здібностях, тоді як люди, що не володіють високим IQ, люблять «кричати» про свій розум. Крім того, вчені назвали і інші якості, притаманні людям з високим рівнем інтелекту.

Виявилося, проявом розумового потенціалу може бути бажання займатися музикою або вокалом в дитинстві.

Також вчені знайшли зв'язок між високим рівнем інтелекту і послідовністю народження дитини в сім'ї. Так, у первістків мозок часто розвинений краще, ніж у його молодших братів або сестер.

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