Девушка-дайвер «підірвала» Іnstagram своїми знімками з хижими рибами

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Іnstagram-сторінка Медісон Стюарт розбурхує уми багатьох інтернет-користувачів. Дівчина займається дайвінгом. Під час своїх підводних прогулянок вона фотографується з різними хижими рибами.

На сторінці sharkgirlmadison зібрані унікальні підводні знімки. Відважна Медісон фотографується з різними підводними жителями, інформують Економічні новини.

Мешканка Австралії почала займатися дайвінгом ще в 12 років. Вона настільки полюбила воду, що перестала боятися хижих риб. Для неї вони стали справжніми друзями. Медісон Стюарт часто пише, що акули бояться людей набагато більше, ніж ми їх.

Під однією з фотографій вона написала, що дуже любить хижих риб і той жах, який вони провокують у звичайних людей.

Медісон повідомила, що незважаючи на часті контакти з акулами, вони жодного разу на неї не нападали. На її думку, ці риби не настільки страшні. Дівчина закликає людей полюбити хижаків і зрозуміти, що найстрашніші хижаки на Землі – це люди. Її сторінка в соцмережі Іnstagram демонструє, що потрібно жити в гармонії з природою, зокрема, з підводним світом.

Пропонуємо вашій увазі підбірку зачаровують знімків зі сторінки відважної дівчини-дайвера.