Вчені розкрили секрет щастя

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Для того щоб бути щасливим не варто ставити перед собою абстрактні цілі. Вчені довели, що для щастя потрібно оточити себе діяльністю, пов'язаною з допомогою іншим людям.

Американським вченим вдалося розкрити секрет щастя. Як виявилося, все просто – щастя полягає в тому, щоб бути корисним іншим людям. Причому, важливою деталлю є те, що це повинні бути не абстрактні і малоосуществімие мети, а конкретні практичні дії. Коли мета досягнута, почуття задоволення від життя, а, отже, і щастя, збільшується в рази. А ось погоня за абстрактними цілями може негативно позначається на загальному настрої людини, інформують Економічні новини.

Вчені провели експеримент. Вони умовно розділили людей на дві групи: ті, хто вважають за краще віддавати безоплатно; і ті, яким більше подобається отримувати послуги або подарунки. Було з'ясовано, що добровольці з першої групи були значно щасливішими, ніж з другої, адже секрет щастя зовсім не в кількості накопичених грошей або придбаних предметів, а в ступені задоволення від життя і своєї поведінки в ньому.