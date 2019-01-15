Вчені розкрили секрет щастя
Для того щоб бути щасливим не варто ставити перед собою абстрактні цілі. Вчені довели, що для щастя потрібно оточити себе діяльністю, пов'язаною з допомогою іншим людям.
Американським вченим вдалося розкрити секрет щастя. Як виявилося, все просто – щастя полягає в тому, щоб бути корисним іншим людям. Причому, важливою деталлю є те, що це повинні бути не абстрактні і малоосуществімие мети, а конкретні практичні дії. Коли мета досягнута, почуття задоволення від життя, а, отже, і щастя, збільшується в рази. А ось погоня за абстрактними цілями може негативно позначається на загальному настрої людини, інформують Економічні новини.
Вчені провели експеримент. Вони умовно розділили людей на дві групи: ті, хто вважають за краще віддавати безоплатно; і ті, яким більше подобається отримувати послуги або подарунки. Було з'ясовано, що добровольці з першої групи були значно щасливішими, ніж з другої, адже секрет щастя зовсім не в кількості накопичених грошей або придбаних предметів, а в ступені задоволення від життя і своєї поведінки в ньому.