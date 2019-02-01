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ТОП-5 типів енергетичних вампірів

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Експерти радять уважно ставиться до того, які люди вас оточують. Багато з них можуть забирати вашу енергію.

Психологи кажуть, що якщо після спілкування з людиною у вас залишається неприємний осад, погано себе почуваєте, змінюється настрій, з'являється головний біль, то ваш друг – енергетичний вампір. Він буде робити все, щоб витягнути з вас, як можна більше енергії. Експерти виділяють п'ять типів вампірів, інформують Економічні новини.

Скиглій

Зазвичай такі люди в усьому бачать один негатив. Вони завжди вимагають підтримку і не приймають розумні доводи. Вони будуть відмовляти вас від усіх планів, зміни роботи, партнера, житло і тд.

Контролери

Такий тип зазвичай вважає, що прав тільки він. З контролерами безглуздо сперечатися. Найголовніше, що такий тип вампірів поводиться так не тільки з колегами по роботі, але і з близькими людьми.

Помічники

Такі люди завжди раді допомогу, але ви не будете раді такій допомозі. Так як вампіри будуть вами просто маніпулювати. Ви будете змушені слухати те, що ви все робили неправильно, а якби не його допомога, то ви взагалі зникли. Таке слухати неприємно, тому заздалегідь відмовтеся від допомоги

Критики

Вампіри-критики завжди висловлюють свою точку зору, яка не завжди доречна. Вони не помічають, як образили ближнього, так як для них це цілком нормальна поведінка. Постарайтеся нічого не говорити таким людям про свої плани та ідеї, адже відразу буде шквал критики в вашу сторону.

Нарциси

Люди, яким важливо бути в центрі уваги. Їх хвилюють тільки особисті проблеми, а що твориться в душі у близьких людей, для них неважливо.


Автор: Катерина Лукьянчук

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