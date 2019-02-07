Верховна Рада підтримала перейменування Дніпропетровської області в Січеславську

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У Верховній Раді 240 народних депутатів підтримали ініціативу про перейменування Дніпропетровської області в Січеславську і направлення законопроекту на висновок до КСУ

Верховна Рада України підтримала ініціативу, авторами якої є понад 160 народних депутатів, про внесення змін до Конституції України щодо перейменування Дніпропетровської області в Січеславську. За подальше направлення законопроекту на висновок до КСУ проголосували 240 народних депутатів, інформують Економічні новини.

Необхідно зазначити, що попередньо президентом України Петром Порошенко пропонувалося перейменування Дніпропетровської області в Дніпровську. У пояснювальній записці до законопроекту зазначалося, що метою внесених змін є “запобігання використанню символіки комуністичного тоталітарного режиму”. За даний законопроект проголосувало всього 144 депутатів з 349 зареєстрованих.

У пояснювальній записці підтриманого депутатами законопроекту йдеться про те, що метою перейменування області є використання світової практики топонімічної номінації, що найбільш повно відображає історичні та соціально-культурні особливості області. І в зв’язку з тим, що Дніпропетровська область тісно пов’язана з історією українського козацтва та його адміністративно-військовими центрами “Січами”, то Січеслав називають неофіційною назвою міста “Дніпро” і це найменування є другим за рейтингом симпатії жителів міста.