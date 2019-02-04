РусУкр

Політичні новини

04.02.2019 г.
13:48Україна хоче посилити морські кордони
08:39Вибори в Україні: Чому так багато кандидатів хочуть боротися за головне крісло?
02.02.2019 г.
17:15Вибори-2019: Віденський астролог розповів, якого президента пророкують Україні зірки
01.02.2019 г.
17:15Висуванець від "Народного Руху України" Віктор Кривенко подав документи в ЦВК
16:21СБУ блокувала контрабанду наркотиків з ЄС
16:20Влада Путіна слабшає: Чому від виборів в Україні залежить доля всієї Центральної Європи
12:16Тимошенко: в Україні назріла необхідність запровадження страхової медицини
Всі політичні новини

Аналітика

01.02.2019562

Країна внутрішнього розколу: що відбувається у Венесуелі

Країна внутрішнього розколу: що відбувається у Венесуелі
На карті світу визрів ще один гострий внутрішній громадянський конфлікт, який використовують зовнішні глобальні гравці для імперіалістичних "розборок" ...
29.01.201930

Brexit претворюється на «Санта-Барбару»

Brexit претворюється на «Санта-Барбару»
Вихід Британії з Євросоюзу, відомий як Brexit, впевнено перевершує лаври нескінченного серіалу «Санта-Барбара» і скоро перевершить остаточно не тільки ...
28.01.2019112

Як МВС України буде забезпечувати чесні та прозорі вибори президента

Як МВС України буде забезпечувати чесні та прозорі вибори президента
Активний старт президентської виборчої кампанії в Україні вимагає від правоохоронних органів особливої пильності. Адже після реєстрації її учасників ...

Останні новини

04.02.2019 г.
13:55 Вчені дали відповідь: чи можна миттєво посивіти
13:48 Україна хоче посилити морські кордони
13:04 Учений з'ясував, коли душа вселяється в дитини
12:53 Експерт дав прогноз курсу долара
12:13 Назвали причину загибелі марсіанської цивілізації
08:52 Пішов на нову конфронтацію: Мадуро кинув Трампу зухвалий виклик
08:39 Вибори в Україні: Чому так багато кандидатів хочуть боротися за головне крісло?
03.02.2019 г.
15:02 Книга, написана в WhatsApp, отримала престижну літературну премію
14:03 Житель Китаю заробив $ 600 тисяч на продажу банок з чистим повітрям
13:13 Дієтологи визначили продукти, які можуть спровокувати інсульт
12:13 Вчені визначили чинники людського нещастя
10:44 Ілон Маск: Всі патенти Tesla опубліковані і їх можна «сумлінно використовувати»
02.02.2019 г.
17:15 Вибори-2019: Віденський астролог розповів, якого президента пророкують Україні зірки
13:47 Визначено продукти, які не можна вживати під час застуди
13:02 Визначено найбагатшу людину в історії
11:56 Четверта річниця смерті Кузьми Скрябіна: добірка самих популярних пісень
11:07 Уляна Супрун: Які ліки повністю несумісні з алкоголем
09:21 Над Кубою вибухнув метеорит
01.02.2019 г.
20:51 Українці зможуть купувати валюту онлайн
20:40 ТОП-5 небезпечних предметів в номері готелю
20:23 Інформація про власників акцій стала доступна онлайн
20:00 Стало відомо, яка температура вночі на зворотному боці Місяця
19:53 Озлобленість росіян зростає, - Financial Times
18:41 Можливість придбання валюти онлайн не вплине на курс гривні, - Михайло Стрельніков
17:47 Associated Press: Італія вступила в рецесію, затьмарюючи перспективи ЄС
17:15 Висуванець від "Народного Руху України" Віктор Кривенко подав документи в ЦВК
16:51 The Washington Post: Росія руйнує ліберальний світовий порядок
16:21 СБУ блокувала контрабанду наркотиків з ЄС
16:20 Влада Путіна слабшає: Чому від виборів в Україні залежить доля всієї Центральної Європи
15:51 Польща скорочує поставки нафти з Росії
13:42 Як швидко позбутися від кашлю без ліків?
13:11 ТОП-5 типів енергетичних вампірів
13:01 Формульний підхід застосовуються не тільки для вугілля, але й для газу та атомного палива – експерт
12:23 Інженери створили пластик-невидимку
12:16 Тимошенко: в Україні назріла необхідність запровадження страхової медицини
11:49 ЄС створює контактну групу по Венесуелі
31.01.2019 г.
20:43 В Україні зростають зарплати робочих спеціальностей
20:14 У Північній Кореї дипломата з денуклеаризації відправили в табір «перевиховання»
20:00 Apple випустить iPhone з камерою майбутнього
19:53 У 2019 посилиться ризик перехоплення шахраями "фінансового номера" телефону, - експерт
19:30 Вчені виявили несподівані причини раннього жіночого старіння
18:53 Сланцева революція не буде впливати на вартість палива в Україні, - Юрій Гаврилечко
18:36 Гриценко подав до суду на ЦВК
17:39 Associated Press: Канада скорочує вдвічі кількість дипломатів на Кубі через загадкові проблем зі здоров'ям
16:57 Визначено продукти, що запобігають появі зморшок
16:54 У США напали на китайську делегацію (ВІДЕО)
16:25 В Антарктиці виявлені останки невідомого предка динозаврів
16:13 МВС запустило FB-чатбота "Автобот" для консультування громадян
16:03 NASA записало смерть галактики (ФОТО)
15:53 У Росії панують стагнація і істеричний страх перед опозицією
15:08 Мода-2019: визначено найбільш трендові джинси цієї весни
14:40 Аутизм, дислексія і гіперактивність: основні симптоми психічних дитячих захворювань
13:50 Назвали несподівану небезпеку домашніх кішок
13:44 Знайдений чоловік, який абсолютно безкоштовно зробив 3 млн правок в Вікіпедії
13:17 Муха відклала яйце прямо в лоб туристки
12:52 Створена технологія протиожеледного підігріву доріг
12:42 Вчені розповіли, чому плакати корисно для здоров'я
12:19 Експерт назвав ключовий ризик для української економіки
12:14 Вчені: Україна очолила рейтинг країн з високим рівнем смертності через неправильне харчування
11:29 У ЦВК розповіли, чи будуть вибори уздовж лінії розмежування
Всі новини »

Україна хоче посилити морські кордони

Головна » Останні новини » Політичні новини » Україна хоче посилити морські кордони
 
Друк Відправити на пошту

 

 

Уряд обмірковує різні способи, щоб посилити морські кордони в Азовському регіоні.

Такою інформацією поділився генерал-полковник Петро Цигикал, який обіймає посаду голови Державної прикордонної служби України, інформують Економічні новини.

З його слів, були проведені ремонти кораблів і катерів. Він повідомив, що також відремонтували корабель "Донбас". Цигикал додав, що в 2018 році на озброєння взяли катери проекту UMC-1000, які відрізняються поліпшеними ходовими характеристиками.

Генерал-полковник підкреслив, що основне завдання українського уряду допомогу в створенні потужних і мобільних угруповань прикордонних кораблів і катерів, які захищали б територіальні води в Азовському і Чорному морях. Ці судна повинні будуть швидко і ефективно охороняти територію, а також, якщо буде потреба, протидіяти військовим загрозам на початковому етапі збройного конфлікту.

Петро Цигикал також повідомив, що зараз українська сторона хоче закупити у Франції 22 сучасних патрульних кораблів.


Автор: Катерина Лукьянчук

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter

 
Друк Відправити на пошту

 

 

Аналітика

В українських містах на законних засадах можуть підняти триколори
Brexit претворюється на «Санта-Барбару»
49 Всесвітній економічний форум у Давосі: підсумки і тенденції
Резолюція ПАРЄ: Європа підтримала Україну, але русофоби вносять корективи
Газова війна: чи зможе Україна жити без транзиту російського газу?
США розробляє заходи протидії гіперзвукового зброї РФ і Китаю
Європа-2019: хто переможе - ультраправі чи неоліберали?
Возросло количество приходов УПЦ МП, перешедших в ПЦУ
Дональд Трамп на шляху до імпічменту
Вчені назвали 7 речей, які збільшують ризик виникнення раку
Всі статті


Армия

Гранатомет FGM-172 SRAW (США)
Баллистическая ракета М45 (Франция)
Ракета управляемая противотанковая Falarick 105
Беспилотник-камикадзе «Гайдамака» М-49
Вся армия    >>

Персоны

Андрей
МЕЛЬНИЧЕНКО
Виталий
ГАЙДУК
Вадим
КОЛЕСНИЧЕНКО
Игорь
НИКОНОВ
Все персоны    >>

Публікації

Екологія і промисловість: Український бізнес за європейськими правилами

Кріпаки гречаного магната



Погляд
Фермери проти олігархів
Іван Мірошніченко

Фермери проти олігархів

Уже наступного пленарного тижня 3-7 квітня Верховна Рада України може прийняти доленосне рішення – стати на захист українських товаровиробників чи начхати ...
Новини компаній

«Лото-Забава»: У м. Острог виграно 1 000 000 гривень!

«Лото-Забава»: В Умані виграно 1 000 000 гривень!

«Королівська велич»: У Львові зірвали перший крупний приз у новій лотереї

Останні новини в соцмережах


Новини партнерів

bigmir)net TOP 100

Фото тижня

Природа как сказка, от украинского фотографа Вячеслава Мищенко

Всі фото »

 