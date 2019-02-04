Україна хоче посилити морські кордони

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Уряд обмірковує різні способи, щоб посилити морські кордони в Азовському регіоні.

Такою інформацією поділився генерал-полковник Петро Цигикал, який обіймає посаду голови Державної прикордонної служби України, інформують Економічні новини.

З його слів, були проведені ремонти кораблів і катерів. Він повідомив, що також відремонтували корабель "Донбас". Цигикал додав, що в 2018 році на озброєння взяли катери проекту UMC-1000, які відрізняються поліпшеними ходовими характеристиками.

Генерал-полковник підкреслив, що основне завдання українського уряду допомогу в створенні потужних і мобільних угруповань прикордонних кораблів і катерів, які захищали б територіальні води в Азовському і Чорному морях. Ці судна повинні будуть швидко і ефективно охороняти територію, а також, якщо буде потреба, протидіяти військовим загрозам на початковому етапі збройного конфлікту.

Петро Цигикал також повідомив, що зараз українська сторона хоче закупити у Франції 22 сучасних патрульних кораблів.