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Прикордонники посилили заходи з охорони державного кордону

Головна » Останні новини » Політичні новини » Прикордонники посилили заходи з охорони державного кордону
 
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Напередодні новорічних і різдвяних свят Державна прикордонна служба України посилила контроль на кордоні.

Прикордонники заявили, що в святкові дні будуть особливо ретельно перевіряти людей, які є громадянами країн зі списку підвищеного міграційного ризику. Запланована детальна перевірка документів, а також вжито заходів щодо протидії транспортування в Україну озброєння, вибухівки та радіоактивних предметів, інформують Економічні новини.

В ДПСУ додали, що співробітники будуть приділяти особливу увагу контрольним пунктам в'їзду-виїзду, що знаходяться на території проведення Операції об'єднаних сил.

Додамо, що під час новорічних і різдвяних свят КПВВ на кордоні з включеним Кримом будуть функціонувати в звичайному робочому режимі.

Будь-які обмежувальні заходи щодо перетину кордону можуть бути зроблені лише в разі виникнення позаштатної ситуації, що загрожує безпеці або людських життів.

Крім цього, в ДПСУ звернулися до всіх українців з проханням завчасно і ретельно готуватися до поїздок. Прикордонники радять, тим, хто збирається перетинати кордон, уважно оформляти документи, а також враховувати погодні обставини.


Автор: Катерина Лукьянчук

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