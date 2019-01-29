Вибори-2019: На виборчих дільницях чергуватимуть пожежники

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Понад сім тисяч представників ГСЧС чергуватимуть на виборчих дільницях під час президентських виборів, які повинні пройти в березні цього року.

Таку заяву в ході колегії МВС зробив Микола Чечоткін, який очолює Держслужбу. Він додав, що на виборчих дільницях чергуватимуть як і пожежні постів ГСЧС, так і добровільні пожежні дружини, інформують Економічні новини.

З його слів, не тільки особовий склад буде приведений в повну готовність, а й понад дві тисячі одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки. Глава Держслужби підкреслив, що якщо буде загострення обстановки, то відповідно збільшать сили і засоби ГСЧС.

Також Микола Чечоткін повідомив, що вони хочуть організувати і повітряне патрулювання дев'яти повітряних суден. Він уточнив, що вони будуть знаходиться в аеропортах великих міст, як Харків, Ужгород, Одеса, Київ, а також на аеродромі в Ніжині.