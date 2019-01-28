Льотчики ВСУ провели масштабні навчання над Азовським морем (відео)

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ВСУ провели навчання ударних літаків в тумані над льодом на Азові. Військові льотчики з завданням впоралися і отримали оцінку «готові до виконання завдань за призначенням».

ВСУ провели навчання ударних літаків з підтримки дій на морі кораблів Військово-Морських Сил України та Державної прикордонної служби України, які діють в складі Об’єднаних сил та здійснюють патрулювання акваторії Азовського моря в межах району ООС, – повідомляє штаб ООС на сторінці Facebook , інформують Економічні новини.

В ході перевірки готовності було відпрацьовано ряд задач. Практичне наведення на морські цілі ворога здійснювалися з бортів українських кораблів, що перебували на чергуванні в Азові. Реагування з виходом на ворожу морську ціль проведено у визначений нормативом час.

Військові льотчики, військові моряки та моряки ДПСУ із завданням впоралися та отримали оцінку «готові до виконання завдань за призначенням».

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