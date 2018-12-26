ЗСУ: Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти (ФОТО)

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Генеральний Штаб ЗСУ на своїй сторінці в Facebook повідомив про продовження обстрілів мирних населених пунктів і зазначає, що бойовики навмисно продовжують знищувати житлові квартали населених пунктів, порушуючи всі норми міжнародного гуманітарного права.

Збройні формування Російської Федерації та їхні найманці здійснюють обстріли мирних населених пунктів вздовж лінії розмежування, – повідомляє Генеральний Штаб ВСУ на своїй сторінці в Facebook , інформують Економічні новини.

Повідомляється, що активні бойові дії російсько-окупаційних військ несуть загрози пошкодження цивільної інфраструктури Донбасу.

Так, під інтенсивний вогонь, який бойовики вели зі стрілецької зброї великого калібру із Горлівки (шахта Гагаріна) по позиціях Об’єднаних сил знову потрапили житлові будинки селища Південне.

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За оцінкою спостережної групи української сторони СЦКК, яка наступного дня на місці обстрілу провела фотофіксацію, займання будівель розпочалося в результаті влучання бронебійно-запалювальних трасуючих снарядів калібром 12,7 мм.

В результаті пожежі вщент знищені два житлові будинки місцевих мешканців за адресами: двоповерховий будинок по вулиці Амурській, 18 і одноповерховий – по вулиці Зарічна, 3. На щастя, постраждалих серед цивільного населення немає.

Українська сторона СЦКК засуджує дії окупаційної адміністрації та збройних формувань Російської Федерації щодо обстрілів населених пунктів та об’єктів цивільної інфраструктури, що ставить під загрозу життя та здоров’я цивільного населення. Бойовики навмисно продовжують нищити житлові квартали населених пунктів, порушуючи усі норми міжнародного гуманітарного права.

Такі дії окупаційної адміністрації РФ свідчать про небажання дотримуватися режиму припинення вогню, свідоме невиконання Мінських домовленостей, зацікавленість у подальшому загостренні конфлікту, демонструють навмисні дії по створенню загроз техногенних катастроф, не бажання підтримувати екологічну безпеку регіону та відновлювати пошкоджену цивільну інфраструктуру Донбасу.