Контррозвідники СБУ знешкодили бойовика терористичної організації “ЛНР”

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СБУ викрила бойовика терористичної організації «ЛНР», який супроводжував транспортні засоби, що перевозили з тимчасово окупованої території Луганської та Донецької областей незаконні вантажі

Контррозвідники Служби безпеки України знешкодили в Харкові бойовика терористичної організації «ЛНР», – повідомляє СБУ на сторінці в Facebook , інформують Економічні новини.

Оперативники спецслужби встановили, що житель обласного центру в жовтні 2014 приєднався до незаконних збройних формувань. Перебуваючи в складі так званої «добровільної народної дружини МВС ЛНР «Нічні вовки» він виконував завдання терористів по охороні та обслуговуванню важкої броньованої техніки і артилерії.

Також зловмисник супроводжував транспортні засоби бойовиків, які перевозили з тимчасово окупованої території Луганської та Донецької областей незаконні вантажі, в тому числі контрабандні товари.

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Слідчими Управління СБУ в Харківській області щодо фігуранта справи розпочато кримінальне провадження за ст. 260 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення зловмисникові про підозру у вчиненні злочину. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії. Заходи по викриттю зловмисника проводилися під процесуальним керівництвом прокуратури.