Порошенко підписав закон, який передбачає зміну назви УПЦ МП

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Петро Порошенко поставив підпис під законом, згідно з яким УПЦ МП тепер буде називатися Російською православною церквою в Україні.

Про це передає прес-служба президента, інформують Економічні новини.

Петро Порошенко підписав закон, який передбачає зміну назви УПЦ МП. Тепер вона повинна іменуватися Російською православною церквою в Україні.

За словами глави держави, нова назва ніяк не вплине на конституційні права українців. Порошенко нагадав, що кожна людина має право на свободу віросповідання.

Кожен українець може вільно відвідувати як автокефальну православну церкву України, так і Російської православної церкви. Президент зазначив, що ніяких обмежень щодо віри і вибору конфесії в Україні не існує.

Петро Порошенко впевнений, що вибір віросповідання легше зробити, якщо все називається своїми іменами, а також, коли є об'єктивна інформація для прийняття релігійного рішення.

Реалізація нового закону дозволить людям отримати повний доступ до важливої інформації, впевнений президент. У документі йдеться про те, що релігійна організація, яка підпорядковується країні-агресору, повинна в своїй назві використовувати найменування «батьківської» організації. Крім цього, дозволяється вживати словосполучення «в Україні».