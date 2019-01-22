СБУ викрила агента кремлівської “тролеферми” (ВІДЕО)

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Співробітниками СБУ викрито російського журналіста, який з 2015 року перебував у складі закордонного антиукраїнського центру і на замовлення спецслужб РФ адміністрував і здійснював інформаційне наповнення антиукраїнських Інтернет-спільнот.

Служба безпеки України постійно перевіряє профілі фейковий активістів, що діють в інтересах Кремля. Такого псевдоексперта викрили співробітники УСБУ в Сумській області, – повідомляє СБУ на сторінці в Facebook , інформують Економічні новини.

У публікаціях від імені вигаданих експертів росіянин створював негативний образ керівництва України, сприяв дискредитації органів державної влади, агітував за зміну конституційного ладу.

Іншим напрямом його діяльності було інспірування сепаратистських настроїв у західних регіонах. Щоб налагодити «потрібні» зв`язки, він здійснював поїздки до Чернівецької та Закарпатської областей. Там журналіст записував інтерв’ю із представниками румунської та угорської нацменшин, прихильниками неорусинства. У подальшому ці сюжети використовувались російською пропагандою для створення негативного медійного образу української влади.

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Це ще раз доводить, що Інтернет-середовище стало важливим напрямом російської гібридної агресії, і активно використовується Кремлем для маніпуляцій та інспірування конфліктів.

Нагадаємо, минулого тижня завдяки СБУ Facebook видалив величезну тролеферму, модератори та учасники якої знаходилися в Росії. Під виглядом українців російські тролі сприяли нагнітанню суспільно-політичної обстановки в середині країни. Провокативні публікації, що надходили з фіктивних акаунтів, були підкріплені висновками «авторитетних спеціалістів».