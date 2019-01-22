Насирова і Шевченко зареєстрували кандидатами в президенти

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ЦВК повідомила про реєстрацію кандидатами в президенти України Романа Насирова та Олександра Шевченко

Прес-служба Центральної виборчої комісії повідомила про реєстрацію кандидатами в президенти України голови Державної фіскальної служби Романа Насирова та висуванця від партії “Укроп” Олександра Шевченко , інформують Економічні новини.

Дане рішення було прийнято ЦВК 21 січня.

Глава ДФС Роман Насиров після засідання Центральної виборчої комісії зазначив, що для розвитку економіки державі необхідно створити конкурентне середовище не тільки для зарубіжних інвесторів, але і для поліпшення внутрішнього інвестиційного клімату для вітчизняних інвесторів. Роман Насиров також повідомив, що зусилля влади, в першу чергу, повинні бать зосереджені на відновленні територіальної цілісності країни.

Також повідомляється, що 16 січня в ЦВК були подані документи для реєстрації Василенко Володимира Дмитровича кандидатом у президенти України. Однак, Комісія відмовила в реєстрації Василенко у зв’язку з невідповідністю поданих документів нормам виборчого закону.

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У підсумку, за станом на 21 січня ЦВК зареєстровано 12 кандидатів в президенти України. Комісією зареєстровано Сергія Капліна, Андрія Садового, Ігоря Шевченко, Анатолія Гриценко, Геннадія Балашова, Віталія Купрія, Валентина Наливайченко, Ольгу Богомолець, Євгена Мураєва, Віталія Скоцика, Романа Насирова і Олександра Шевченко.

Нагадаємо, подача документів до Центральної виборчої комісії закінчується 4 лютого 2019 року. Голосування за президента України пройде 31 березня.