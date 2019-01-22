РусУкр

Політичні новини

22.01.2019 г.
16:00ДБР порушило карну справу щодо дій Гриценка
15:58Тимошенко зможе вивести Україну з економічного провалля, - Кравчук
15:56Насирова і Шевченко зареєстрували кандидатами в президенти
21.01.2019 г.
18:43Партія "Слуга народу" висунула Зеленського кандидатом у президенти
16:05Дерев’янко: Вимагаю припинити перевірки підприємців до проведення ліберальної податкової реформи! (ВІДЕО)
15:36СБУ проти ФСБ: як спецоперації української спецслужби ламають гібридні плани РФ (ВІДЕО)
19.01.2019 г.
12:18Українські військові збили дрон, який російські найманці начинили вибухівкою
Всі політичні новини

Аналітика

22.01.2019154

Трамп вперся в стіну рогом: до чого призведе авантюрна політика господаря Білого дому

Трамп вперся в стіну рогом: до чого призведе авантюрна політика господаря Білого дому
Неадекватна і авантюрна політика з присмаком «шоуменства», є відмінною рисою не тільки України. Саме таку політику демонструють наразі Трамп і його ...
16.01.201924

Європа-2019: хто переможе - ультраправі чи неоліберали?

Європа-2019: хто переможе - ультраправі чи неоліберали?
Європа живе очікуванням виборів до Європарламенту в травні 2019 року. Вибори можуть істотно змінити політичний ландшафт саме континентальної частини ...
11.01.2019612

Вихід американського контингенту з Сирії: причини і наслідки

Вихід американського контингенту з Сирії: причини і наслідки
Озвучені Трампом плани щодо виведення американських військ з Сирії спочатку були сприйняті скептично, оскільки це означає геополітичний відступ Америки, ...

Останні новини

22.01.2019 г.
16:20 Астрономи зафіксували далеку загиблу зірку (ВІДЕО)
16:00 ДБР порушило карну справу щодо дій Гриценка
15:58 Тимошенко зможе вивести Україну з економічного провалля, - Кравчук
15:56 Насирова і Шевченко зареєстрували кандидатами в президенти
15:09 Mercedes-Benz показав громадський транспорт майбутнього
14:35 Володимиру Зеленському хочуть вручити орден дружби в Росії
14:15 Військові літаки Нідерландів будуть заправлятися біопаливом
14:10 Одна з наймасштабніших операцій: Стали відомі нові подробиці ізраїльського удару по Сирії
14:02 Медики розповіли, які спиртні напої небезпечно змішувати і чому
14:00 У Києві горіла п'ятиповерхівка: загинула жінка
13:49 Назвали несподіваний спосіб виростити успішного дитини
13:48 У Мережі показали дивовижні кадри "кривавого Місяця" під час затемнення (ФОТО, ВІДЕО)
13:42 "Ми знаємо, що вона їсть, отруїте це!": На Кейт Міддлтон планувалося замах
13:37 ВООЗ: Відмова від вакцинації - глобальна загроза для всього людства
13:13 Сьогодні виповнюється 5 років з дня смерті героя Майдану - Сергія Нігояна
13:10 Стало відомо, що запах тіла може розповісти про хвороби
13:07 Вчені змогли виявити причину появи шизофренії
13:04 Стала відома вартість нових смартфонів Samsung Galaxy S10
12:59 У Китаї тисячі туристів з"їжджаються подивитися на дивовижний замерзлий водоспад (ВІДЕО)
12:52 Опубліковано список країн, які внесли найбільший вклад в боротьбу з глобальним потеплінням
12:46 Учені зробили революційне відкриття в людській анатомії
12:38 Вчені розповіли, як розігнати метаболізм
12:30 Росія погрожує Європі 200-мегатонної ядерною бомбою «Судного дня»
12:09 Найбільш корумпованим сегментом енергетики українці вважають газову галузь - дослідження
12:08 Пасажирський Boeing вперше здійснив переліт на біопаливі
11:42 Німеччина підтримує будівництво "Північного потоку-2"
21.01.2019 г.
20:43 Українці зможуть знімати гроші з банківської картки на касі супермаркету
20:00 Стало відомо, як пологи впливають на старіння жінки
19:52 Українці масово їдуть на роботу в Литву
19:30 ТОП-3 причини нетравлення шлунка
18:55 У Росії американцеві відмовили у можливості відвідування брата у в'язниці
18:43 Партія "Слуга народу" висунула Зеленського кандидатом у президенти
17:56 Associated Press: Глобальна еліта зіткнулася з новими викликами на форумі у Давосі
17:03 Скасування "нічного тарифу" на електроенергію погіршить конкурентоспроможність української продукції, - Руслан Бортник
16:26 У Парижі пройшла багатотисячна акція протесту проти абортів
16:05 Дерев’янко: Вимагаю припинити перевірки підприємців до проведення ліберальної податкової реформи! (ВІДЕО)
15:36 СБУ проти ФСБ: як спецоперації української спецслужби ламають гібридні плани РФ (ВІДЕО)
14:53 Ймовірного організатора вбивства Каті Гандзюк нарешті оголосили в розшук
14:49 Королівський обман: Британці почали сумніватися в вагітності Меган Маркл
14:41 У США почали друкувати на 3D-принтері запчастини для винищувачів
14:36 Лукашенко зробив Білорусь "стратегічним партнером" Зімбабве і серйозно вивчає можливості співпраці з Ганою
14:30 У Луганській області перший священик Московського патріархату перейшов до Православної церкви України
14:24 Apple розпродала весь запас застарілих смартфонів iPhone SE за кілька годин
14:23 Вчені з'ясували, що повна відмова від алкоголю шкідливий для здоров'я
14:20 Велике китайське підземелля: Пекін активно будує підземні військові бази
14:14 Медики перерахували продукти, що викликають звикання
14:09 У США представили проект "цифровий стіни" на кордоні з Мексикою
12:53 Глава МОЗ Уляна Супрун рекомендує українцем є менше чорної ікри
12:52 Вчені повідомили, що на планеті є ще один Бермудський трикутник
12:48 Китайський адмірал вважає, що його країна повинна «атакувати» американські супер-авіаносці
12:30 Назвали найбільш депресивний день у році
12:17 Дональд Трамп вніс кардинальні зміни в програму протиракетної оборони США
11:53 Австрія не згодна з ідеєю єдиного бюджету ЄС
20.01.2019 г.
15:04 Африканці намагалися нелегально перетнути українсько-польський кордон
14:36 Помер найстаріший чоловік на планеті
14:09 На українську групу «Антитіла» подали в суд
12:22 На Львівщині біля підніжжя гори загинув турист
11:36 Уляна Супрун назвала головне правило загартовування
19.01.2019 г.
18:30 Трамп почав знімати збройне ембарго з Кіпру
18:00 ТОП-3 продукту розпалюють пристрасть
Всі новини »

Насирова і Шевченко зареєстрували кандидатами в президенти

Головна » Останні новини » Політичні новини » Насирова і Шевченко зареєстрували кандидатами в президенти
 
Друк Відправити на пошту

 

 

ЦВК повідомила про реєстрацію кандидатами в президенти України Романа Насирова та Олександра Шевченко

Прес-служба Центральної виборчої комісії повідомила про реєстрацію кандидатами в президенти України голови Державної фіскальної служби Романа Насирова та висуванця від партії “Укроп” Олександра Шевченко , інформують Економічні новини.

Дане рішення було прийнято ЦВК 21 січня.

Глава ДФС Роман Насиров після засідання Центральної виборчої комісії зазначив, що для розвитку економіки державі необхідно створити конкурентне середовище не тільки для зарубіжних інвесторів, але і для поліпшення внутрішнього інвестиційного клімату для вітчизняних інвесторів. Роман Насиров також повідомив, що зусилля влади, в першу чергу, повинні бать зосереджені на відновленні територіальної цілісності країни.

Також повідомляється, що 16 січня в ЦВК були подані документи для реєстрації Василенко Володимира Дмитровича кандидатом у президенти України. Однак, Комісія відмовила в реєстрації Василенко у зв’язку з невідповідністю поданих документів нормам виборчого закону.

Читайте: Хто переможе на виборах президента? Вадим Карасьов про головні інтриги передвиборчих перегонів

У підсумку, за станом на 21 січня ЦВК зареєстровано 12 кандидатів в президенти України. Комісією зареєстровано Сергія Капліна, Андрія Садового, Ігоря Шевченко, Анатолія Гриценко, Геннадія Балашова, Віталія Купрія, Валентина Наливайченко, Ольгу Богомолець, Євгена Мураєва, Віталія Скоцика, Романа Насирова і Олександра Шевченко.

Нагадаємо, подача документів до Центральної виборчої комісії закінчується 4 лютого 2019 року. Голосування за президента України пройде 31 березня.


Автор: Оксана Ельченко

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter

 
Друк Відправити на пошту

 

 

Аналітика

США розробляє заходи протидії гіперзвукового зброї РФ і Китаю
Європа-2019: хто переможе - ультраправі чи неоліберали?
Возросло количество приходов УПЦ МП, перешедших в ПЦУ
Дональд Трамп на шляху до імпічменту
Вчені назвали 7 речей, які збільшують ризик виникнення раку
Підсумки дня: "Відставка" світового поліцейського, звільнення "сірої зони" і перемир'я в зоні ООС
Гідно оцінять: Хто в Україні розбагатіє в 2019 році
Латвійський бізнес VS українська судова система: в пошуках справедливості
Вчені відкрили новий тип планет, що складаються з сапфірів і рубінів
Антирейдерський чи антинотаріальний: дві сторони законопроекту №9311
Всі статті


Читайте также

Хто переможе на виборах президента? Вадим Карасьов про головні інтриги передвиборчих перегонів
 Для зриву євроатлантичної інтеграції Гриценко проводив спільні стрільби з РФ, - військовий експерт

Армия

Танк AMX-56 Leclerc (Франция)
Противоракетный комплекс Arrow-1 (Израиль, США)
Вертолет KAI Surion (Южная Корея)
Бронетранспортер «Варан»
Вся армия    >>

Персоны

Максим
АВЕРИН
Игорь
ШЕВЧЕНКО
Николай
ЧЕЧЕТКИН
Нина
ЮЖАНИНА
Все персоны    >>

Публікації

Екологія і промисловість: Український бізнес за європейськими правилами

Кріпаки гречаного магната



Погляд
Сьогодні ми маємо серйозну кремлівську пастку, з якої ще не вибралися
Михайло Басараб

Сьогодні ми маємо серйозну кремлівську пастку, з якої ще не вибралися

Закон про тимчасово окуповані території має велике значення. ВРУ повинна була ухвалити такий законопроект вже давно, оскільки основним його завданням ...
Новини компаній

«Лото-Забава»: У м. Острог виграно 1 000 000 гривень!

«Лото-Забава»: В Умані виграно 1 000 000 гривень!

«Королівська велич»: У Львові зірвали перший крупний приз у новій лотереї

Останні новини в соцмережах


Новини партнерів

bigmir)net TOP 100

 