СБУ проти ФСБ: як спецоперації української спецслужби ламають гібридні плани РФ (ВІДЕО)

Головна » Останні новини » Політичні новини » СБУ проти ФСБ: як спецоперації української спецслужби ламають гібридні плани РФ (ВІДЕО) СБУ проти ФСБ: як спецоперації української спецслужби ламають гібридні плани РФ (ВІДЕО)

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СБУ представило документальний фільм «СБУ проти ФСБ», що демонструє вагомі здобутки української спецслужби за останній час.

У фільмі демонструється жорстке протиборство СБУ зі спецслужбами країни-агресора, зображені ключові аспекти гібридної війни, що ведеться проти України – шпигунські та агентурні мережі, «п’ята колона», керовані Росією інформаційні платформи, диверсійні групи.

, інформують Економічні новини.

У фільмі показано те, що Москва так ретельно намагалася приховати: «зелені чоловічки», обстріли мирних міст, російська зброя, збиття «Боїнгу», підготовка терористів, пряме вторгнення на територію незалежної України, провокації всередині нашої країни, організація політичних вбивств і терактів.

На реальних прикладах продемонстровано як спецоперації СБУ ламають гібридні плани РФ.

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