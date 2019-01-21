Партія “Слуга народу” висунула Зеленського кандидатом у президенти

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На офіційному з’їзді партії “Слуга народу” було прийнято одноголосне рішення щодо висунення Володимира Зеленського в президенти

Партія “Слуга народу” офіційно висунула кандидатом в президенти Володимира Зеленського. Про це повідомляє прес-служба Зеленського , інформують Економічні новини.

Повідомляється, що з’їзд партії проходив у неформальній обстановці. Рішення щодо висунення кандидатом в президенти Володимира Зеленського було підтримано всіма учасниками з’їзду.

На подачу документів до Центральної виборчої комісії присутні на з’їзді партії уповноважили голову виборчого штабу Зеленського Івана Баканова. Також повідомляється, що можливість подачі документів можна здійснювати третім особам.

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В рамках з’їзду партії було проведено привітання деяких присутніх делегатів з Днем народження. Всіх пригощали піцою, бургером і соком, – повідомляється на Facebook сторінці Володимира Зеленського.

Нагадаємо, у виборчий штаб Володимира Зеленського входять сценарист серіалу “Слуга народу” Юрій Костюк, креативний продюсер студії “Квартал 95” Михайло Валєєв, Сергій і Борис Шефір.

Також Володимир Зеленський повідомив, що ідеологом руху “Слуга народу” є Руслан Стефанчук, який має професійну команду з різних міст України.