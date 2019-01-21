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Партія “Слуга народу” висунула Зеленського кандидатом у президенти

Головна » Останні новини » Політичні новини » Партія "Слуга народу" висунула Зеленського кандидатом у президенти
 
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На офіційному з’їзді партії “Слуга народу” було прийнято одноголосне рішення щодо висунення Володимира Зеленського в президенти

Партія “Слуга народу” офіційно висунула кандидатом в президенти Володимира Зеленського. Про це повідомляє прес-служба Зеленського , інформують Економічні новини.

Повідомляється, що з’їзд партії проходив у неформальній обстановці. Рішення щодо висунення кандидатом в президенти Володимира Зеленського було підтримано всіма учасниками з’їзду.

Партія “Слуга народу” висунула Зеленського кандидатом у президенти

На подачу документів до Центральної виборчої комісії присутні на з’їзді партії уповноважили голову виборчого штабу Зеленського Івана Баканова. Також повідомляється, що можливість подачі документів можна здійснювати третім особам.

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В рамках з’їзду партії було проведено привітання деяких присутніх делегатів з Днем народження. Всіх пригощали піцою, бургером і соком, – повідомляється на Facebook сторінці Володимира Зеленського.

Нагадаємо, у виборчий штаб Володимира Зеленського входять сценарист серіалу “Слуга народу” Юрій Костюк, креативний продюсер студії “Квартал 95” Михайло Валєєв, Сергій і Борис Шефір.

Також Володимир Зеленський повідомив, що ідеологом руху “Слуга народу” є Руслан Стефанчук, який має професійну команду з різних міст України.


Автор: Оксана Ельченко

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