СБУ викрила брехню РФ про найманців ПВК «Вагнера» (ФОТО)

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Співробітниками СБУ викрито брехню офіційних осіб РФ про відсутність терористів ПВК «Вагнера» в Центральноафриканській республіці

Співробітниками Служби Безпеки України встановлено, що в Центральноафриканській республіці були вбиті російські журналісти О.Джемаль, К.Радченко і О.Расторгуев, які проводили розслідування незаконної діяльності російських найманців ПВК «Вагнера» у цій країні, – повідомляє СБУ на сторінці в Facebook, інформують Економічні новини.

Російська влада відразу спростувала факт присутності терористів ПВК «Вагнера» в ЦАР. Однак, отримана СБУ інформація в черговий раз викриває брехню офіційних осіб РФ.

За наявними даними найманці ПВК «Вагнера» були направлені в ЦАР керівництвом ГУ ГШ ЗС РФ ще на початку 2018 року.

Прикриттям терористів займалася комерційна фірма ТОВ “М-Фінанс”, пов’язана з російським бізнесменом Є. Пригожиним. Доставка в Африку частини найманців здійснювалася безпосередньо приватним літаком Є.Пригожина.

Голова СБУ Василь Грицак повідомив: «Таємна діяльність російських найманців ПВК «Вагнера» в ЦАР повинна стати об’єктом міжнародного розслідування. Російська влада жодним чином не зацікавлена у встановленні істини, адже мова йде про «приватну армію Путіна», на чиїх руках тисячі життів мирних громадян в Україні та Сирії».