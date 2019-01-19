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Українські військові збили дрон, який російські найманці начинили вибухівкою

Головна » Останні новини » Політичні новини » Українські військові збили дрон, який російські найманці начинили вибухівкою
 
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На Донбасі українським бійцям вдалося збити дрон, що належить російським окупантам. Усередині апарату знаходився вибуховий осколкове пристрій.

Про це передають представники 93 окремої механізованої бригади «Холодний Яр» на своїй Facebook-сторінці, інформують Економічні новини.

Військові заявили, що збили дрон окупантів. З його допомогою російські найманці мали намір пошкоджувати військові позиції українців.

У Мережі на Facebook-сторінці співробітники «Холодного Яру» виклали відеозапис з відображеною конструкцією дрона.

У «Холодному Яру» повідомили, що вибуховою речовиною був укомплектований простий дрон китайського виробництва марки «Фантом-4» (компанія виробник – DJI).

Українські бійці помітили, що конструкція виглядає дуже похабно. Безпілотний апарат окупанти укомплектували переробленим пострілом ВОГ-17М з хвостовиком (зроблений за допомогою неякісного 3D-принтера). Українці також додали, що бойовики мали намір скинути осколкові боєприпаси з невисокого відстані на позиції піхоти.

На думку прес-служби, подібна тактика була запозичена у терористів ХАМАС або ІГ.


Автор: Катерина Лукьянчук

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