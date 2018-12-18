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У Росії “неугодних”віруючих звинувачують в екстремізмі і садять в тюрму

Головна » Останні новини » Політичні новини » У Росії "неугодних"віруючих звинувачують в екстремізмі і садять в тюрму
 
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У Росії після офіційної заборони релігійної організації “Свідки Єгови” на послідовників посипалися звинувачення в екстремізмі і почалися арешти.

Майже ста свідкам Єгови в Росії пред’явлені звинувачення в екстремізмі, а 25 осіб перебувають у в’язниці в очікуванні суду, – повідомляє Associated Press, інформують Економічні новини.

Як передає Крим.Реаліі нещодавно у анексованому Криму російські силовики влаштували облаву на віруючих. У Джанкої був затриманий керівник регіональної групи “Свідків Єгови” Сергій Філатов.

Правозахисники зазначають, що неможливо звинувачувати людей в екстремізмі і садити в тюрму тільки за те, що вони читають Біблію.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель зверталася до президента Росії Володимира Путіна з проханням зняти заборону на діяльність організації і звільнити послідовників.

Нагадаємо, в Росії офіційно заборонили християнське віросповідання “Свідки Єгови” і оголосили релігійну групу екстремістською організацією. До заборони діяльності організації “Свідки Єгови” налічували близько 170 000 послідовників.

Заборона на свідків Єгови з’явився на тлі зростаючого впливу Російської Православної Церкви. Православ’я стало де-факто офіційною релігією.


Автор: Оксана Ельченко
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