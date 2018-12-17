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18:50 Гройсман радить російським чиновникам зробити все можливе для звільнення українських моряків
17:57 Приєднання Білорусі до Росії: Путін готує для Лукашенко тривалу облогу
16:56 Штаб ВСУ: Збройні формування РФ продовжують обстрілювати мирні населені пункти (ФОТО)
15:55 Порошенко не планує продовжувати дію воєнного стану
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The New York Times: Росія повільно “душить” український порт

Головна » Останні новини » Політичні новини » The New York Times: Росія повільно "душить" український порт
 
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Маріуполь зараз знаходиться у центрі запеклої боротьби між Росією і Заходом за майбутнє України і дотримання міжнародних правил судноплавства. Своїми діями Росія перешкоджає торгівлі і “придушує”; український порт

Відлуння лінії фронту, що знаходиться недалеко від міста Маріуполь, досі дає взнаки брязкотом стеклами у вікнах. Однак у даний час жителів міста і громадян України більше непокоїть не приглушений шум спорадичних боїв на околицях, а тривожне затишшя, яке охопило маріупольський порт після того, як Росія захопила три українських військових судна і 24 моряка, що призвело до обмеження судноплавства, – повідомляє Ендрю Хіггінс у виданні The New York Times, інформують Економічні новини.

The New York Times: Росія повільно “душить” український порт

“Це не жарт. Це не голлівудський фільм. Це дуже серйозна ситуація”, – сказав міністр інфраструктури України Володимир Омелян під час недавнього візиту в Маріупольський порт на Азовському морі.

The New York Times: Росія повільно “душить” український порт

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Маріуполь зараз знаходиться у центрі запеклої боротьби між Росією і Заходом за майбутнє України і дотримання міжнародних правил судноплавства. Деякі експерти вважають, що Росія своїми діями намагається змінити існуючі норми і правила судноплавства у Азовському морі, як це зробив Китай у Південно-Китайському морі.


Автор: Оксана Ельченко
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