The New York Times: Росія повільно “душить” український порт

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Маріуполь зараз знаходиться у центрі запеклої боротьби між Росією і Заходом за майбутнє України і дотримання міжнародних правил судноплавства. Своїми діями Росія перешкоджає торгівлі і “придушує”; український порт

Відлуння лінії фронту, що знаходиться недалеко від міста Маріуполь, досі дає взнаки брязкотом стеклами у вікнах. Однак у даний час жителів міста і громадян України більше непокоїть не приглушений шум спорадичних боїв на околицях, а тривожне затишшя, яке охопило маріупольський порт після того, як Росія захопила три українських військових судна і 24 моряка, що призвело до обмеження судноплавства, – повідомляє Ендрю Хіггінс у виданні The New York Times, інформують Економічні новини.

“Це не жарт. Це не голлівудський фільм. Це дуже серйозна ситуація”, – сказав міністр інфраструктури України Володимир Омелян під час недавнього візиту в Маріупольський порт на Азовському морі.

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Маріуполь зараз знаходиться у центрі запеклої боротьби між Росією і Заходом за майбутнє України і дотримання міжнародних правил судноплавства. Деякі експерти вважають, що Росія своїми діями намагається змінити існуючі норми і правила судноплавства у Азовському морі, як це зробив Китай у Південно-Китайському морі.