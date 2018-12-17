Порошенко не планує продовжувати дію воєнного стану
Петро Порошенко не планує продовжувати дію воєнного стану до тих пір, поки не відбудеться військової агресії з боку РФ
Президент України Петро Порошенко повідомив, що він не планує продовжувати дію воєнного стану до тих пір, поки не буде великомасштабної атаки з боку Росії, – повідомляє Reuters, інформують Економічні новини.
Нагадаємо, Порошенко ввів воєнний стан у деяких областях країни на місяць після того, як 25 листопада Росія захопила три українських судна у Керченській протоці.
Також Петро Порошенко сказав під час прес-конференції:
“Як ви прокоментуєте 300 танків на одній базі за 18 кілометрів від нашого кордону, які з’явилися там протягом місяця з повним боєкомплектом? І як ми на це маємо реагувати? Соціологічними опитуваннями?
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А як ви прокоментуєте, умовно кажучи, 80-тисячний контингент, який з’явився біля нашого кордону? А як різке збільшення артилерії? А різке збільшення військової присутності в акваторії Азовського моря? А як фактична окупація Керченської протоки, яка продовжується, і часткова окупація Азовського моря?
Я, а не соціологічні дослідження, несу відповідальність за оборону держави. І я в межах своїх конституційних повноважень сто відсотків дію в державних інтересах”.