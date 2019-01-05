«Укрзалізниця» запускає святковий ретропоїзд навколо Києва

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В честь Різдва «Укрзалізниця» надасть киянам можливість покататися в святковому ретропоїзд.

У прес-службі компанії заявили, що ретропоїзд буде складатися з паровоза Л-4600 чотирьох вагонів, а також вагони-ресторани, інформують Економічні новини.

Перший рейс він зробить завтра, 6 січня. Курсувати він буде навколо Києва. Ретропоїзд присвоїли номер 897Л. Відправлення заплановано зі станції Київ-Пасажирський о 12:50. Туди ж він і повернеться через 2 години 25 хвилин. Час прибуття – 15:15.

Поїздка буде відбуватися навколо зимових столичних пейзажів. Пасажири побачать локомотивні депо, пасажирські, а також вантажні столичні станції.

На кінцевій зупинці люди зможуть абсолютно безкоштовно сходити на виставку рухомого складу «Укрзалініці».

Для поїздки на ретропоїзд необхідно придбати квиток. Зробити це можна як в касах столичного вокзалу, так і в онлайн-режимі. Щоб купити місце на святковий рейс в інтернеті, слід в поля запиту ввести пункти Київ і Караваєві Дачі. Ціна дорослого квитка – 71,54 грн, а дитячого – 61,15 грн.

Додамо, що паровоз Л-4600 який очолить різдвяний поїзд, був побудований ще в 1952 році на Луганському заводі.