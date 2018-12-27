КМДА анонсувала підвищення квартплати в Києві

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Влада столиці заявили, що з 1 січня 2019 року подорожчає квартплата. Причиною стало зростання тарифів на електрику.

Квартплата зросте за рахунок обслуговування багатоквартирних будинків, а також території двору. Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв, інформують Економічні новини.

Основною причиною подорожчання квартплати він назвав збільшення вартості електроенергії.

Відзначимо, що електрику витрачається під час висвітлення під'їздів, ліфтів, а також прибудинкової території. Таким чином, в наступному році електроенергія для освітлення місць загального користування буде коштувати 2,32 грн / кВт. Цей тариф закладено в квартплату. Тому вона і виросте.

Довідка. Крім освітлення прибудинкової території у вартість квартплати входять і інші послуги, які повинні бути виконані обслуговує будинок компанією. До них входять різні види прибирань (під'їзду, двору, підвалів, горищ, покрівель і технічних поверхів), очищення і обслуговування тепло- і водовідвідних внутрішньобудинкових систем, а також зливової каналізації. Крім цього, мешканці квартир вправі вимагати від працівників ЖЕКів проведення дезінфекції та дератизації. Також вони зобов'язані обслуговувати вентиляції та протипожежні автоматичні системи.