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На дорогах Києва встановили нові світлофори

Головна » Останні новини » Новини Києва » На дорогах Києва встановили нові світлофори
 
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На дорогах столиці було встановлено інноваційний світлофор, який має зворотний зв'язок, що дозволяє людям, які переходять дорогу, дізнаватися про можливість перетину проїжджої частини.

На сьогоднішній день, такий світлофор в Києві один, і він знаходиться біля червоного корпусу Національного університету ім. Т.Г.Шевченка. Особливістю нового типу світлофора стало табло, на якому висвічується різна корисна інформація: можливість переходити дорогу, закриття / відкриття моста і інша, інформують Економічні новини.

Нововведення запровадили через те, що багато людей починають рух по пішохідному переходу тільки натиснувши кнопку світлофора, але, не дочекавшись дозволяючого сигналу. На сьогоднішній день, технологія розробки тестова, якщо вона виявиться успішною, то інноваційні світлофори планують встановлювати по всій Україні.


Автор: Катерина Лукьянчук
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