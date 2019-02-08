Киян попереджають про новий вид шахрайства

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У столиці стає популярним новий вид шахрайства, який полягає в продажу медичних препаратів зловмисниками по телефону від імені Департаменту соціальної політики КМДА. Про це стало відомо від представників прес-служби Київської міської державної адміністрації.

На сьогоднішній день в департамент звернулося кілька десятків постраждалих, які вимагали повернути гроші сумою від 50 до 100 тисяч гривень. У зв'язку зі сформованою ситуацією, представники Департаменту соціальної політики КМДА офіційно заявили, що вони ніколи не продавали і не продають медичні препарати, крім цього, вони не пропонують знижок ні на які товари або послуги, інформують Економічні новини.

Суть обману полягає в тому, що шахраї телефонують людям, в основному пенсійного віку, і представляються «працівниками Головного управління соціального захисту населення міста Києва». Вони пропонують придбати різні лікарські препарати по великій знижці – 80%. Коли клієнт оплачує неіснуючий товар, «продавці» зникають. Дзвінки від шахраїв надходять з наступних номерів телефонів: (056) 785-69-92, (092) 222-36-37.

Киян попереджають про можливі наслідки і закликають уважно аналізувати вхідні дзвінки та пропозиції, щоб не стати жертвами шахраїв.