РусУкр

Надзвичайні події

08.02.2019 г.
19:30Киян попереджають про новий вид шахрайства
07.02.2019 г.
13:57На Сумщині величезна брила льоду вбила 28-річного чоловіка
12:33На Київщині п'ятий день шукають зниклих рибалок
31.01.2019 г.
13:17Муха відклала яйце прямо в лоб туристки
28.01.2019 г.
13:14"Замовників знають в СБУ": Батько Каті Гандзюк назвав винних у смерті дочки
27.01.2019 г.
13:36У Запоріжжі скоєно розбійний напад на відділення пошти
26.01.2019 г.
19:38На Дніпропетровщині в дитячому центрі померла дитина
Всі надзвичайні події

Аналітика

08.02.2019286

Хто вийде у другий тур виборів президента України: прогнози експертів

Хто вийде у другий тур виборів президента України: прогнози експертів
Про те, яким технологіям вирішили віддати перевагу основні лідери президентських перегонів в боротьбі зі своїми опонентами, чи зможуть вони підкріпити ...
07.02.201939

Вибори-2019 в оцінках експертів: Якщо не Порошенко, то хто?

Вибори-2019 в оцінках експертів: Якщо не Порошенко, то хто?
Президентські вибори зразка 2019 стануть рекордними за кількістю зареєстрованих кандидатів з часів здобуття незалежності України. На даний момент Центрвиборчком ...
06.02.201959

Brexit не може, ЄС не хоче: що відбувається в туманному Альбіоні

Brexit не може, ЄС не хоче: що відбувається в туманному Альбіоні
Попередній текст про Brexit вже був опублікований, коли на депутатів палати громад Великобританії зійшло осяяння в тому сенсі, що вони нарешті змогли ...

Останні новини

08.02.2019 г.
20:00 Вчені розповіли, чи боляче людині вмирати
19:30 Киян попереджають про новий вид шахрайства
17:36 Для збільшення зростання ВВП необхідно кардинально змінити економічну політику, - Андрій Новак
16:47 «Ваше завдання - віджати нафтовий заводик»: СБУ оприлюднила докази по справі «ППК Вагнера» (ФОТО)
15:53 Reuters: Колумбія відмовила 300 "придворним чиновникам" Мадуро у в'їзді в країну
07.02.2019 г.
22:00 В Україні для створення доріг планують використовувати вугільні відходи
20:25 НБУ дозволив купувати валюту за кредитні кошти
19:50 НАТО розширюється: Македонія приєднується до Альянсу
19:28 Вчені з'ясували, в якому віці у жінок найяскравіший секс
18:52 ЦВК відмовила Савченко в реєстрації кандидатом в президенти
18:39 Глава ЄС повідомив про особливе "місце в пеклі" для прихильників Brexit
17:52 Інвестиції в Україну зростуть при реалізації курсу на членство в ЄС, - Володимир Горбач
17:37 Верховна Рада підтримала перейменування Дніпропетровської області в Січеславську
17:03 SpaceX і NASA назвали дату запуску Crew Dragon
16:57 СБУ знешкодила російського пропагандиста
16:40 Визначено продукти, які не впливають на фігуру
16:13 Вчені спрогнозували поява нових живих істот на Землі
15:46 Релігійні переслідування в Росії: Датчанину дали шість років в'язниці за "екстремізм"
15:16 Революційний закон про валюту: Експерти пояснили важливість змін для населення і економіки
15:13 Синоптик: В Україні йде сонячна погода
14:24 Андрій Герус закликає зупинити реформи ринків електроенергії і газу
13:57 На Сумщині величезна брила льоду вбила 28-річного чоловіка
13:27 Instagram: Леся Никитюк порадувала шанувальників своєї дитячої фотографією
12:33 На Київщині п'ятий день шукають зниклих рибалок
12:02 Tesla і Mercedes ведуть переговори про створення спільного фургона
10:32 УНЛ підтвердила свою відповідність принципам Європейської Асоціації Лотерей
06.02.2019 г.
21:20 В Україні планують запустити виробництво вітчизняних електрокарів
20:49 В Україні запущено в роботу єдиний реєстр корупціонерів
20:19 Антимонопольний комітет виступив проти урядового порядку монетизації субсидій
20:00 Вчені назвали незвичайний секрет довгої молодості
19:54 У Росії частка високих технологій в економіці країни відновила падіння
19:11 В Україні необхідно проводити великі інституційні реформи, - Богдан Бондаренко
18:53 Джолі закликала М'янму припинити насильство по відношенню до рохінджа
17:37 Associated Press: Тортури залишили глибокі шрами в душі іранців (ФОТО 18+)
16:23 У МВС пояснили, як повинна фінансуватися передвиборча кампанія
15:53 Reuters: Китай зламав комп'ютерну мережу норвезької компанії Visma для крадіжки клієнтських секретів
15:52 УНЛ презентувала новий сайт зі зручним функціоналом
15:41 Зеленський - не нове обличчя! Це маска Коломойського!
13:03 Особливості виборів-2019: Політолог поділив кандидатів на три групи
09:25 «Сюрпризи» виборів-2019: Чи є шанс у України на свого Макрона або Трампа?
05.02.2019 г.
20:43 У Києві спостерігається гострий дефіцит офісів
20:00 Стало відомо про ще один вид шахрайства на дорогах
19:53 Більше 40% російської молоді повідомили про бажання покинути країну
19:30 Відома соцмережа виявилася небезпечною для здоров'я
18:54 Держстат встановив яку частину доходів українці витрачають на продукти харчування
18:31 Документи в президенти подала 91 особа
17:48 У Росії душать незалежні ЗМІ
17:08 У робота Софії з'явилася молодша сестра (ВІДЕО)
16:51 Нарковійна в Мексиці: Територія країни стала величезною таємною могилою
16:40 Визначено продукти, які можуть спровокувати головний біль
16:28 СБУ затримала інформатора бойовиків
16:14 Форма Чумацького Шляху виявилася не такою, як передбачалося раніше
15:39 Для вирішення проблем з Brexit час ще є, - Меркель
15:13 Вчені: Магнітний полюс нашої планети змістився в бік Сибіру
14:59 Порошенко багаторазово збільшив свої доходи в 2018 році, - Тимошенко
14:23 Xiaomi передає випуск бюджетних моделей своїм суббренд
13:41 Дієтологи розповіли, чи можна їсти яйця кожен день
13:33 У США протестували вантажний безпілотник-тейлсіттер (ВІДЕО)
13:05 В Антарктиді знайдено покинута база у вигляді свастики (ВІДЕО)
12:58 Сьогодні світ відзначає Китайський Новий рік: традиції і прикмети свята
Всі новини »

Киян попереджають про новий вид шахрайства

Головна » Останні новини » Надзвичайні події » Киян попереджають про новий вид шахрайства
 
Друк Відправити на пошту

 

 

У столиці стає популярним новий вид шахрайства, який полягає в продажу медичних препаратів зловмисниками по телефону від імені Департаменту соціальної політики КМДА. Про це стало відомо від представників прес-служби Київської міської державної адміністрації.

На сьогоднішній день в департамент звернулося кілька десятків постраждалих, які вимагали повернути гроші сумою від 50 до 100 тисяч гривень. У зв'язку зі сформованою ситуацією, представники Департаменту соціальної політики КМДА офіційно заявили, що вони ніколи не продавали і не продають медичні препарати, крім цього, вони не пропонують знижок ні на які товари або послуги, інформують Економічні новини.

Суть обману полягає в тому, що шахраї телефонують людям, в основному пенсійного віку, і представляються «працівниками Головного управління соціального захисту населення міста Києва». Вони пропонують придбати різні лікарські препарати по великій знижці – 80%. Коли клієнт оплачує неіснуючий товар, «продавці» зникають. Дзвінки від шахраїв надходять з наступних номерів телефонів: (056) 785-69-92, (092) 222-36-37.

Киян попереджають про можливі наслідки і закликають уважно аналізувати вхідні дзвінки та пропозиції, щоб не стати жертвами шахраїв.


Автор: Катерина Лукьянчук

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter

 
Друк Відправити на пошту

 

 

Аналітика

Хто вийде у другий тур виборів президента України: прогнози експертів
Вибори-2019 в оцінках експертів: Якщо не Порошенко, то хто?
Brexit не може, ЄС не хоче: що відбувається в туманному Альбіоні
В українських містах на законних засадах можуть підняти триколори
Brexit претворюється на «Санта-Барбару»
49 Всесвітній економічний форум у Давосі: підсумки і тенденції
Резолюція ПАРЄ: Європа підтримала Україну, але русофоби вносять корективи
Газова війна: чи зможе Україна жити без транзиту російського газу?
США розробляє заходи протидії гіперзвукового зброї РФ і Китаю
Європа-2019: хто переможе - ультраправі чи неоліберали?
Всі статті


Читайте также

Стало відомо про ще один вид шахрайства на дорогах
 Лікарі розробили препарат від целюліту
Прийнято закон про прозорість клінічних випробувань і побічні ефекти ліків
 Учені винайшли знеболююче, ефективніше за морфій
Вчені назвали благородний метал, який може вилікувати від раку
 Україною розповсюджується нова небезпечна схема шахрайства
В Україні заборонили два популярних антибіотики і пастилки від болю в горлі
 Гройсман пообіцяв, що Україна не повернеться до "старих брудних схем" закупівлі ліків

Армия

Беспилотный летательный аппарат А-6 «Беркут»
Самолет штурмовик A-10 (А/С) Thunderbolt II (США)
Самоходная гаубица 203,2-мм М110 (США)
Бронеавтомобиль Panhard GD VBL (Франция)
Вся армия    >>

Персоны

Андрей
МЕЛЬНИЧЕНКО
Виталий
ЯРЕМА
Александр
КВИТАШВИЛИ
Игорь
ГРЫНИВ
Все персоны    >>

Публікації

Екологія і промисловість: Український бізнес за європейськими правилами

Кріпаки гречаного магната



Погляд
Український інвестиційний дисонанс
Гієм Граньє

Український інвестиційний дисонанс

«Інвестиційна привабливість» разом із «реформами» вже стали своєрідною мантрою України за останні кілька років. Саме залучення іноземного капіталу шляхом ...
Новини компаній

«Лото-Забава»: У м. Острог виграно 1 000 000 гривень!

«Лото-Забава»: В Умані виграно 1 000 000 гривень!

«Королівська велич»: У Львові зірвали перший крупний приз у новій лотереї

Останні новини в соцмережах


Новини партнерів

bigmir)net TOP 100

Фото тижня

Лучшие места для свадебных фотосессий по всему миру

Всі фото »

 