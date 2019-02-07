На Сумщині величезна брила льоду вбила 28-річного чоловіка

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У Конотопі помер чоловік, на голову якого з даху впала крижана брила. За його життя протягом 4 днів боролися медики.

Лікарям не вдалося врятувати життя 28-річному хлопцю, на якого впала крижана брила. Він помер, не приходячи до тями, інформують Економічні новини.

Трагедія сталася на Сумщині в місті Конотоп. Коли 28-річний чоловік виходив зі своєю дружиною з магазину на них з даху впав великий шматок льоду. Очевидці стверджували, що його вага становив не менше 30 кілограмів.

Постраждали обидва подружжя. Жінка перенесла операцію і пішла на поправку. Її чоловік отримав сильну черепно-мозкову травму. Протягом 4 днів медики боролися за його життя, провели кілька хірургічних операцій. Однак сьогодні стало відомо про його смерть.

Тепер без батька залишився 10-річний хлопчик. Дана сім'я переїхала в Конотоп з окупованого Донбасу. Родичів у них мало. Поки мама лежить в лікарні, за дитиною доглядає дядько.

Постраждала жінка отримала удар в голову, основне навантаження припало на шийні і грудні хребці. Жінка дивується, що її сім'я змогла вціліти під час ворожого обстрілу в Троїцькому, але не змогла уберегтися від крижаної брили. «Хто знав, що тут наздожене», – повідомила вона ЗМІ.