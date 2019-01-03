У Києві поліцейські врятували чоловіка від самогубства

Головна » Останні новини » Надзвичайні події » У Києві поліцейські врятували чоловіка від самогубства У Києві поліцейські врятували чоловіка від самогубства

Закрити Відправити

Співробітники Нацполіціі запобігли самогубству 33-річного жителя Києва.

Про це повідомили в прес-службі патрульної поліції, інформують Економічні новини.

Правоохоронці заявили, що такий необдуманий вчинок чоловіка був спровокований сваркою з його коханої. Після з'ясування стосунків зі своєю дівчиною 33-лений киянин вирішив вистрибнути з вікна.

Прибувши додому, він відчинив вікно, заліз на підвіконня і мав намір стрибнути. Йому на допомогу підбігли батьки. Вони схопили свого сина і відразу ж подзвонили в поліцію.

Поки патруль їхав на виклик, мати і батько утримували свого сина від самогубства. У цей час чоловік не слухав їх умовлянь і мав намір вирватися з рук.

Прибувши на місце інциденту, поліцейські, застосувавши силу, стягнули чоловіка з підвіконня. Через опорів було прийнято рішення надіти на нього наручники.

Після порятунку чоловіка, який намагався покінчити життя самогубством, передали медикам.

Довідка. Фахівці ділять самогубства на два види: справжні і демонстративні. Демонстративні спроби покінчити з життям найчастіше відбуваються в стані афекту і є своєрідним криком про допомогу. Справжні ж суїциди плануються тривалий період часу.