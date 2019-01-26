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У Києві на очах у перехожих чоловік провалився під лід

Головна » Останні новини » Надзвичайні події » У Києві на очах у перехожих чоловік провалився під лід
 
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З Дніпра підняли мертвого рибалки. Перехожі бачили, як чоловік провалився під лід.

Рятувальники Києва підняли з Дніпра тіло чоловіка, який провалився під лід під час риболовлі. Про це повідомляють співробітники ГСЧС, інформують Економічні новини.

Повідомлення про подію надійшло столичним рятувальникам сьогодні, 26 січня, о 10:33 від очевидців трагедії. Люди повідомили, що на 50-метровій відстані від суші в Дарницькому районі під лід провалився чоловік-рибалка.

Рятувальники оперативно прибули на місце події. Використавши водолазно-рятувальне спорядження співробітники ГСЧС підняли з води тіло рибалки. Ознак життя вже не було.

У прес-службі також розповіли, що рибалці намагалися допомогти перехожі. Однак тонкий лід завадив людям підібратися до ополонки. Зараз поліція з'ясовує всі нюанси того, що сталося.

Довідка. Рятувальники нагадують, що під час зимової риболовлі необхідно бути гранично обережними. Найбезпечнішим і міцним льодом вважається той, що має прозору текстуру і товщину не менш 5 сантиметрів. Найнебезпечнішим є той, що вийшов з замерзло снігу, він не прозорий і не однорідний. Якщо ви випадково опинилися на тонкій кризі, відходити назад рекомендується легкими кроками, не відриваючи при цьому ступні від поверхні.


Автор: Катерина Лукьянчук

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