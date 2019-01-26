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На Дніпропетровщині в дитячому центрі померла дитина

Головна » Останні новини » Надзвичайні події » На Дніпропетровщині в дитячому центрі померла дитина
 
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У центрі позаурочних занять в місті Кам'янське Дніпропетровської області раптово померла дівчинка.

У дитячому центрі Кам'янського на заняттях померла 9-річна дівчинка. Про це повідомили співробітники Кам'янської Нацполіціі, інформують Економічні новини.

Повідомлення про загибель дівчинки було отримано відділенням поліції сьогодні, 26 січня, в обід. На місце події виїхала карета швидкої допомоги. Медики займалися реанімаційними діями, але дитину повернути до життя не вийшло. Поліцейські оглянули тіло загиблої, будь-яких тілесних ушкоджень, не знайдено.

На даний момент правоохоронці визначають всі подробиці загибелі дитини. У соцмережах жителі Кам'янського повідомляють, що дівчинці під час заняття різко стало погано.

Додамо, смерть 9-річної дівчинки – не єдиний трагічний випадок 26 січня. Сьогодні вночі на Одещині раптовою смертю також померла однорічна дівчинка. Повідомлення про загибель надійшло до відділення Кілійського поліцейської дільниці. Медики повідомили, що смерть дівчинки не пов'язана з епідемією кору. Причина її загибелі незрозуміла. На даний момент правоохоронцям і медикам вдалося встановити тільки те, що трирічний братик померлої однорічної дівчинки був заражений на менінгококову інфекцію. Зараз ведуться ретельні розслідування.


Автор: Катерина Лукьянчук

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