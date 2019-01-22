У Києві горіла п'ятиповерхівка: загинула жінка

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У столиці на Борщагівці сталася пожежа. Горіло п'ятиповерховий будинок. В результаті події загинула жінка.

В районі Борщагівки сьогодні вранці горіла п'ятиповерхівка. Про це повідомили співробітники ГСЧС Києва, інформують Економічні новини.

Рятувальники заявили, що дзвінок про пожежу надійшов на номер 101 сьогодні вранці – о 6:45. Було сказано, що на вул. Борщагівській 143 в п'ятиповерхівці загорілася одна квартира.

Прибувши на місце події, рятувальники побачили, що вогонь охопив квартиру, розташовану на четвертому поверсі. Локалізація пожежі відбулася о 7:14. В 7:16 пожежники повністю загасили полум'я.

Під час ліквідації вогню пожежники знайшли в одній з кімнат жінку, яка лежала на дивані. На жаль, вона була вже мертва. На даний момент правоохоронці встановлюють причини пожежі та обставини загибелі жінки.

Довідка. Під час виникнення пожежі в багатоповерхівці рятувальники радять залишати квартиру якомога швидше. Варто рухатися в бік меншої задимленості, проте ні в якому разі не можна під час евакуації користуватися ліфтом. При виході з приміщення необхідно знайти упор: можна триматися за стіни або поручні. Дихати слід крізь хустку або одяг. Варто пам'ятати, що в сучасних будівлях при будівництві використовують багато штучних матеріалів, що виділяють дуже токсичні речовини.