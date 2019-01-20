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Африканці намагалися нелегально перетнути українсько-польський кордон

Головна » Останні новини » Надзвичайні події » Африканці намагалися нелегально перетнути українсько-польський кордон
 
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Два громадянина Західної Африки намагалися через Україну нелегально перебратися до Польщі.

Про це повідомила ДПСУ. Нелегалів затримали львівські прикордонники: першого вчора (19 січня), а другого сьогодні (20 січня), інформують Економічні новини.

У прес-службі ГПУС розповіли, що першого африканця-нелегала затримали під час його подорожі в поїзді. Він прямував до Польщі за підробленим паспортом, оформленим на жителя Іспанії. В Україні ж африканець приїхав за своїм справжньому закордонному паспорту, в якому значилося, що він громадянин Гани. Порушника відправили в пункт тимчасового утримання. Його справа буде розглядатися судом.

Сьогодні вночі прикордонники затримали ще одного вихідця з Африки. Ним став громадянин Нігерії, який також прямував до Польщі. Першим незнайомця на прикордонній ділянці побачив місцевий житель і повідомив про це правоохоронцям. На даний момент громадянин Нігерії також міститься в спецприміщенні прикордонного відділу.

Додамо, що через Україну вже не перший раз африканці намагаються виїхати в інші країни. Так, на початку січня двох нелегалів з Єгипту та Марокко знайшли в Закарпатті. Чоловіки прямували до Словаччини. По дорозі вони дуже сильно змерзли і ледь не померли. Прикордонники не тільки запобігли спробі нелегального перетину кордону, а й врятували життя цим двом людям.


Автор: Катерина Лукьянчук

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