В аеропорту Бориспіль митники вилучили 1600 живих щиглів

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На території аеропорту Бориспіль митні служби вилучили клітини з Щеглов. На даний момент птахи утримуються в дуже тісних умовах.

Митники Борисполя затримали ліванського громадянина, який намагався незаконно провезти 1600 живих птахів. Щеглов він хотів провезти в Йорданію, використавши недійсні документи. Про це заявили співробітники української ДФС, інформують Економічні новини.

Під час проходження митного контролю ліванець надав довідку, оформлену на бланку однієї з громадських організацій. Митникам вдалося встановити, що дана організація не виводить щоглів, а тільки займається їх реєстрацією. Згідно з правилами, ця фірма не може видавати дозвіл на транспортування пернатих за кордон.

У ДФС підрахували, що житель Лівану намагався провезти щиглів на загальну суму 80 тисяч гривень. На даний момент оформлений протокол про порушення правил перетину кордонів.

Щоглів вилучили правоохоронці. Відомо, що птахів відправили в спортивний кінний комплекс «Магнат».

Волонтери повідомляють, що щиглики сидять в дуже тісних умовах. Фахівці не можуть їх випустити з клітин, тому що ті опечатані. При цьому, як повідомляють деякі ЗМІ, частина пернатих вже померла.