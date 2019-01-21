Австрія не згодна з ідеєю єдиного бюджету ЄС

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В уряді Австрії заявили, що вони не підтримують ідею створення єдиного бюджету ЄС, яку запропонувала Німеччина і Франція. Ці дві держави висловили бажання, щоб 19 країн єврозони мали загальний бюджет.

Таку думку висловив Себастьян Курц, який є канцлером Австрії. За словами Курца, ідея французького президента Еммануеля Макрона про загальний бюджет єврозони – невірна, інформують Економічні новини.

Канцлер вважає, що таким способом французький уряд хоче фінансувати реформи в країні. Відзначимо, що раніше президент Франції повідомив, що підніме витрати на соціальні потреби. Такими діями він порушує стандарти Європейського Союзу, де говориться, що дефіцит бюджету не може перевищувати 3% від ВВП. Себастьян Курц підкреслює, що така поведінка неприпустима.

Він заявив, що Єврокомісія повинна стежити за тим, щоб всі країни, які входять в єврозону, слідували Пакту стабільності і зростання. Раніше повідомляли, що угорський уряд розпочало процедуру порушення законодавства ЄС щодо Австрії, яка внесла зміни до сімейного законодавства.