Українцям стало простіше отримати роботу в Німеччині

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Влада Німеччини прийняли законопроект, що спрощує отримання роботи і виду на проживання іноземним громадянам

У Німеччині спростили порядок працевлаштування іноземних кваліфікованих робітників, що дозволить полегшити отримання роботи в німецьких компаніях українським громадянам, – повідомляє UBR , інформують Економічні новини.

На даний момент іноземці, які мають диплом про вищу або середню спеціальну освіту, можуть при дотриманні ряду умов знайти роботу у Німеччині після приїзду в країну. Раніше для прибуття іноземців в країну з метою працевлаштування необхідно було мати підписаний трудовий договір з німецькою компанією.

Також, згідно з новим законом, іноземці, дипломи яких визнають в Німеччині, можуть отримати вид на проживання.

Таким чином, нові правила дозволять українському громадянину отримати робочу візу, приїхати в Німеччину, знайти роботу, зареєструватися на біржі праці і приступити до роботи. Однак, після закінчення дії робочої візи необхідно буде залишити країну. Але через півроку законодавством Німеччини дозволено знову приїжджати в країну і працевлаштуватися.

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