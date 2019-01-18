Стало відомо, як працює система контролю якості доріг

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В Україні вважають, що, ті дороги, які нещодавно поклали, матимуть довгий термін служби.

Таку заяву зробив Володимир Омелян, український міністр інфраструктури. Він додав, що тепер підрядник за свій рахунок буде зобов'язаний виправити всі вади, які були допущені під час укладання дороги, інформують Економічні новини.

Міністр підкреслив, що для системи контролю якості доріг створена система, яка складається з п'яти рівнів. У неї входять такі структури: Укравтодор, Мінінфраструктури, Кабінет міністрів, правоохоронні органи і громадський контроль. Омелян вважає, що ця система показує ефективну роботу. "Ще більш ефективний механізм п'яти- і десятирічної гарантії на прокладені дороги сказав", – резюмував міністр.

За словами Омеляна відомо, що тепер всі дефекти, які будуть виявлені на дорожніх ділянках, компанії будуть усувати своїми силами і фінансами. Це означає, що платники податків не будуть виділяти додаткові кошти. Міністр інфраструктури додав, що для будівництва доріг в Україні використовують тільки сучасні технології. Раніше повідомляли, що торік уряд України виділив рекордну суму на дорожнє покриття – 50 млрд грн. У поточному році ця сума буде більше на 5 млрд.