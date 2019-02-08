Reuters: Колумбія відмовила 300 “придворним чиновникам” Мадуро у в’їзді в країну

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Міграційне управління Колумбії повідомило, що відмовило в дозволі на в’їзд 300 венесуельським політикам, які підтримують Мадуро

Міграційне управління Колумбії повідомило, що відмовило в дозволі на в’їзд 300 венесуельським політикам та їхнім родинам, які підтримують екс-президента Ніколаса Мадуро, – повідомляє Хелен Мерфі в виданні Reuters, інформують Економічні новини.

Нагадаємо, Колумбія раніше взяла на себе зобов’язання щодо підтримки 800 тис венесуельців, які перетнули кордон Колумбії і рятуються від недоїдання і політичних заворушень в колись процвітаючій країні. Загальні оцінки чисельності венесуельців, які залишили країну за час перебування на посаді президента Уго Чавеса і Ніколаса Мадуро, складають близько 4 мільйонів осіб.

«Не дивлячись на існуючі пільгові механізми в’їзду для бідних венесуельців, які змушені мігрувати через голод і недоїдання, прихильники диктатури почали користуватися цими інструментами перетину кордону і в’їжджають в країну для власного порятунку», – каже Крістіан Крюгер, глава відділу міграційного управління Колумбії. Крюгер сказав, що в списку тих, кому заборонено використовувати право на в’їзд в Колумбію знаходяться колишній губернатор Тачіра Вьельма Мора, губернатор Cулії Еріка Фаріас і мер Каракаса Сандра Облітас.

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Нагадаємо, раніше вантажівки з гуманітарною допомогою для Венесуели прибули до колумбійського прикордонного міста Кукута. Колумбії довелося прийняти гуманітарну допомогу після того, як Мадуро відмовив вантажівкам у в’їзді, блокуючи міст Тіендітас в умовах наростаючої політичної кризи.