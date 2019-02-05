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Нарковійна в Мексиці: Територія країни стала величезною таємною могилою

Головна » Останні новини » Новини світу » Нарковійна в Мексиці: Територія країни стала величезною таємною могилою
 
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Урядом нового президента Мексики Лопесом Обрадором представлен план з пошуку десятків тисяч людей, що зникли безвісти під час нарковійні в країні

Офіційні особи Мексики представили новий план з пошуку десятків тисяч людей, що зникли безвісти під час нарковійні в країні, – повідомляє Лізабет Діаз в Reuters , інформують Економічні новини.

“За оцінками уряду, в Мексиці зникло безвісти понад 40 000 чоловік, а в системі судової експертизи налічується близько 26 000 невпізнаних тіл”, – повідомив у понеділок на прес-конференції заступник міністра з прав людини в міністерстві внутрішніх справ Алехандро Енсінас.

Нарковійна в Мексиці: Територія країни стала величезною таємною могилою

ЭЧиновники вважають, що в країні знаходиться понад 1100 прихованих поховань. На жаль, наша територія стала величезною таємною могилою”, – сказав він.

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План з пошуку зниклих без вести було викладено урядом президента Мексики Андресом Мануелем Лопесом Обрадором, який вступив на посаду в грудні.

Нарковійна в Мексиці: Територія країни стала величезною таємною могилою

В ході кампанії Лопес Обрадор представив стратегію, яка в значній мірі спиралася на «правосуддя перехідного періоду», яке часто має на увазі поблажливість до тих, хто визнає провину, і надання компенсацій жертвам.

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За словами Енсінаса, новий інститут судової експертизи, відомий як Національна пошукова система (SNB), почне працювати в березні. Уряд приділятиме особливу увагу мігрантам, кількість яких становить від 8% до 10% зниклих без вести. За минулий рік тисячі мігрантів з Центральної Америки приїхали до Мексиці великими караванами, прагнучи перебратися в Сполучені Штати, щоб уникнути злиднів і насильства.

Уряд також запустить базу даних, до якої можуть звертатися офіційні особи по всій країні за технічної підтримки міжнародних груп, таких як Організація Об’єднаних Націй та Червоний Хрест.

Міжнародні групи допомогли розслідувати гучні зникнення, в тому числі випадок з 43 студентами, що зникли безвісти у 2014 році. Цей випадок став символом сплеску насильства і корупції під час президентства Енріке Пенья Ньєто, що сприяло появі масової незгоди з існуючою політикою і переконливій перемозі Лопеса Обрадора.


Автор: Оксана Ельченко

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