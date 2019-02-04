The Washington Times: Трамп залишає “двері відчиненими” для військового втручання США до Венесуели
На тлі посилення протестів у Венесуелі і заяви екс-президента Ніколаса Мадуро про проведення дострокових виборів до Національних зборів Дональд Трамп повідомив, що він не буде вести переговори з Мадуро і залишає “двері відчиненими” для військового втручання США до Венесуели
Президент США Дональд Трамп повідомив, що військове втручання США до Венесуели все ще можливо, – повідомляє Лоурен Мерьер в The Washington Times , інформують Економічні новини.
Дональд Трамп підкреслив, що протести проти Ніколаса Мадуро на чолі з лідером Національних зборів Хуаном Гуайдо, якого США і ряд інших держав вважають законним «тимчасовим президентом» країни, знову посилилися.
У Каракасі та інших містах Венесуели пройшли нові масові протести, а на збройні сили Венесуели все більше чинився тиск з боку Мадуро.
Нагадаємо, з метою спроби підірвати владу свого суперника Мадуро опублікував план проведення дострокових виборів до Національних зборів, що могло б позбавити Гуайдо його поста. Опозиція швидко відреагувала і перешкодила цій пропозиції.
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Гуайдо не виключає можливості військового втручання США до Венесуели з метою регулювання конфлікту. У той же час, в інтерв’ю «Аль-Джазіра» 35-річний лідер опозиції пояснив, що його партія «готова вести переговори».
«Ми перепробували все. Ми голосували, утримувалися, оголошували голодування, протестували, а вони не чули нас», – сказав Гуайдо.
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У цей історичний момент в нашій країні бути нейтральним означає бути на стороні режиму, який прирікав сотні тисяч людей на страждання, голод, вигнання і навіть смерть», – підкреслив Гуайдо.
Аналітики зазначають, що прямі військові дії США в підтримку Хуано Гуайдо залишаються малоймовірними. У той же час, в бесіді з Маргарет Бреннан з CBS Дональд Трамп повідомив, що не буде вести переговори з Мадуро «тому, що в Венесуелі відбувається так багато дійсно жахливих подій. До того ж, це була найбагатша країна з усіх країн у тій частині світу».