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The Guardian: У Саудівській Аравії жінок-активісток садять в тюрму і тримають в нелюдських умовах

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У Саудівській Аравії захисниць прав жінок на водіння садять в тюрму і піддають жорстокому і нелюдському поводженню

У Саудівській Аравії затриманих жінок-активісток тримають в жорстоких і нелюдських умовах, застосовують насильство і тортури, – повідомляє Патрік Вінтур і Безан МакКернан у виданні The Guardian , інформують Економічні новини.

Затримані активістки були активними захисницями прав жінок на водіння. Це була вимога, до якої уряд Саудівської Аравії приєднався торік. Після арешту жінки були названі зрадницями і їх почали звинувачувати в підозрілих контактах з іноземними особами.

Спеціальна міжнародна група намагалася отримати доступ до восьми ув’язнених жінок для оцінки їх здоров’я. Однак міжнародній групі не надали такого права. До складу групи входив Кріспін Блант, колишній консервативний голова комітету із закордонних справ і один з найбільш стійких захисників монархій Перської затоки.

The Guardian: У Саудівській Аравії жінок-активісток садять в тюрму і тримають в нелюдських умовах

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Вважалося, що його досвід може привести до співпраці з боку королівства, яке захищає свою систему правосуддя від перевірки. У доповіді групи робиться висновок про те, що затримані активістки, що були заарештовані минулої весни, піддавалися жорстокому і нелюдському поводженню, включаючи позбавлення сну, напад, загрози життю і одиночне ув’язнення. За словами Бланта, винність лежить не тільки на тих, хто безпосередньо винен у цьому, а й на тих, хто несе за це відповідальність або погоджується з цим.

У свою чергу, Саудівська Аравія, де публічні протести і політичні партії заборонені, заявляє, що у неї немає політичних в’язнів і заперечує заяви про катування.

Депутат від лейбористів Пол Вільямс заявив, що звинувачення потрясли міжнародне співтовариство. «Ми відкриті для обговорення нашого звіту з владою Саудівської Аравії і отримання будь-яких наявних у них доказів, щоб ми могли оцінити наші висновки на основі більш повної інформації».


Автор: Оксана Ельченко

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